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  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
  • De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren

Niet meer leverbaar

Satinelle PrestigeWet & Dry-epileerapparaat

BRP586/00

4.1
| (608) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

1 Prijs

De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren
Onze snelste epilator ooit heeft unieke keramische schijven, die zeer snel ronddraaien en fijn en kort haar stevig vastgrijpen. U kunt uw huid gladder maken en uw lichaam, voeten en gezicht zowel voor als na het epileren te behandelen.
Bekijk alle voordelen

7-in-1 lichaams- en gezichtsverzorging van top tot teen

De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren

  • Voor benen, lichaam, gezicht en voeten

  • Keramische schijven pakken fijn haar

  • 7 lichaams- en gezichtsroutines

  • +7 accessoires+gezichtsreiniger

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.

Bekroond design

Bekroond design* voor het moeiteloos verwijderen van haar

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-612380

Recensies

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4.1

van 5

608

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

06/12/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig product

Heel erg tevreden met mijn product. Heb er absoluut geen spijt van.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat

23/10/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Ben zeer tevreden met de Satinelle van Philips

Met de Philips Satinelle Prestige Wet & Dry-epileerapparaat trek je bijna pijnloos je haartjes van je benen, armen en gezicht, ook heel handig dat het oplaadbaar is en makkelijk mee te nemen op vakantie.

Voordelen

Oplaadbaar, kan tijdens douchen epileren, verschillende accessoires, makkelijk mee te nemen

Nadelen

Nog niet gevonden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat

08/07/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een zeer tevreden huisvrouw

Ze verteld aan al haar fam. en vriendinnen. Dat een zeer goede aankoop is.

Voordelen

Accu. Dus overal te gebruiken

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Prestige BRE650/00 Wet & Dry-epileerapparaat

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Voorwaarden

  1. iF Design Award 2016

  2. Vergeleken met het eigen apparaat van testers. CLT test Duitsland N91

  3. Vergeleken met het handmatig verwijderen van make-up. Informatie beschikbaar.