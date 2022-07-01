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  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
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  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
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  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
  • Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn

Niet meer leverbaar

Lumea EssentialIPL - ontharingsapparaat

BRI863/00

3.6
| (823) Reviews & awards

1 Prijs

Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn
Philips Lumea Essential verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam en gezicht te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.
Bekijk alle voordelen

Eenvoudige haarvermindering op de lange termijn

  • Voor gebruik op lichaam en gezicht

  • Behandeling onderbenen in 10 minuten

  • &lt;gt/> 200.000 lichtflitsen + etui

  • Met Skin Tone-sensor

Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken

Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd en is afgeleid van de technologie die in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande huidspecialisten. Ruim tien jaar lang heeft Philips uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met meer dan 2000 vrouwen.

Elke dag een zijdezachte huid

Elke dag een zijdezachte huid

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief

Moeiteloos en effectief

Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

Technische specificaties

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Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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3.6

van 5

823

Reviews & awards

01/07/2022

Nederland

Nederland

Prima aankoop

Wij hebben dit product al heel lang (ik denk zo'n 6 jaar) en het werkt nog helemaal prima. Merk er ook op de lange termijn effect van.

Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI858/00 IPL - ontharingsapparaat

Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI858/00 IPL - ontharingsapparaat

19/07/2019

Nederland

Nederland

zeer tevreden

eerste maand is toch al wel te zien dat er lichte resultaten geboekt zijn op mijn rug.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device

25/06/2017

Nederland

Nederland

Ideaal apparaat

Makkelijk in gebruik en naar concequent gebruik is het resultaat op een gegeven moment toch zichtbaar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing

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Voorwaarden

  1. vergeleken met SC1981, SC1982, SC1983 en SC1984