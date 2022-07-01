In deze review zal ik mijn ervaringen delen over de Lumea Essential BRI861/00 (Lumea). De Lumea is een lichtflitsapparaat die de haargroei terugdringt door middel van een professionele Intense Pulse Light-technology (IPL). IPL wordt al meer dan 15 jaar gebruikt in schoonheidssalons om de haargroei te verwijderen. Philips is nu met een geweldige uitvinding gekomen, namelijk een IPL technologie voor thuisgebruik. Alvorens dit apparaat te gebruiken moet je de juiste huid- en haarkleur hebben. Op het apparaat zit een huidtintsensor en met behulp van de gebruiksaanwijzing bepaal je zelf welke stand je gebruikt (stand 1-5). Het kiezen van de stand is iedere keer voor gebruik het enige wat je hoeft in te stellen. Ik heb zelf natuurlijk donkerblond haar en een lichte huid, waardoor ik stand 4 gebruik voor mijn huid. De dag voor de lichtflitsbehandeling heb ik mijzelf geschoren, zodat de huid vrij is van haren en kan herstellen gedurende de nacht. De volgende ochtend heb ik eerste gedoucht, omdat de huid schoon moet zijn. Daarna ben ik begonnen met de lichtflitsbehandeling. Het eerste wat mij opviel is het geluid bij het aanzetten van de Lumea. Het geluid is vergelijkbaar met dat van een ventilator en blijft gedurende de gehele lichtflitsbehandeling aanwezig. Echter is het geluid niet storend. Ik startte de lichtflitsbehandeling op mijn benen. Het is de bedoeling dat je het apparaat goed op de huid zet, omdat er dan een groen lampje gaat branden. Als dat lampje gaat branden, mag je op de grote knop drukken waardoor de Lumea flitst. Nadeel vind ik dat je soms goed moet zoeken op de huid voordat het groene lampje gaat branden. Tijdens iedere flits wordt de huid wat warmer, maar niet pijnlijk. Wel moest ik wennen aan het behandelen van mijn bikinilijn en de oksels. Deze huid werd warmer dan op de benen, waardoor het in eerste instantie wat onprettig aanvoelt. Dit gevoel is niet pijnlijk, maar hier moest ik even aan wennen. Het flitsen zelf doet mij denken aan de flitsen van een fototoestel. Nu de eerste behandeling is gedaan, is het een kwestie van wachten voor effect. Na drie behandelingen, om de twee weken flitsen, begint het resultaat in zicht te komen. Op mijn benen had ik aanzienlijk minder haargroei. Op mijn bikinilijn en oksels begint het resultaat er op te lijken, want de haargroei is wel verminderd. Ik vind het apparaat makkelijk in gebruik en hij past precies in mijn handpalm. Wel vind ik dat het soms lastig bepaalbaar is welke gebieden op de huid je al hebt geflitst. Bijvoorbeeld bij scheren merk je dat er haartjes weggaan, waardoor je weet dat je dat gebied al hebt gehad. Verder vind ik het kopstuk een goed formaat voor de huidoppervlakken. Al zou het wel handiger zijn om een iets kleiner kopstuk te hebben voor de bikinilijn en de oksels, zodat je er nog makkelijker bij kan. Verder ben ik in tegenstelling tot scheren erg te spreken over de huid die mooi blijft met gebruik van de Lumea. Je hebt namelijk GEEN last van ingegroeide haartjes, bultjes, roodheid etc. Kortom, ik ben erg te spreken over de Lumea Essential BRI861/00. Ik heb in de review zowel voordelen als een aantal nadelen benoemd. Maar hé, als het eindresultaat er eenmaal is, dan hoef je maar 1 keer per vier weken het apparaat te gebruiken en bij goed gebruik hoef je jezelf NOOIT meer te scheren. Dat is toch SUPER! Vanwege de paar nadelen die ik heb ondervonden zal ik het apparaat een 8 geven en ik zal het apparaat aan iedereen aanraden.