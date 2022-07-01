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Niet meer leverbaar
BRI863/00
Voor gebruik op lichaam en gezicht
Behandeling onderbenen in 10 minuten
<gt/> 200.000 lichtflitsen + etui
Met Skin Tone-sensor
Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd en is afgeleid van de technologie die in professionele schoonheidssalons wordt gebruikt. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande huidspecialisten. Ruim tien jaar lang heeft Philips uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met meer dan 2000 vrouwen.
Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier tweewekelijkse behandelingen. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij
Prijzen
3.6
van 5
823
Reviews & awards
mariebob
01/07/2022
Nederland
Prima aankoop
Wij hebben dit product al heel lang (ik denk zo'n 6 jaar) en het werkt nog helemaal prima. Merk er ook op de lange termijn effect van.
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI858/00 IPL - ontharingsapparaat
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI858/00 IPL - ontharingsapparaat
jack59
19/07/2019
Nederland
zeer tevreden
eerste maand is toch al wel te zien dat er lichte resultaten geboekt zijn op mijn rug.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI863/00 IPL - Hair removal device
Marcha87
25/06/2017
Nederland
Ideaal apparaat
Makkelijk in gebruik en naar concequent gebruik is het resultaat op een gegeven moment toch zichtbaar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Lumea Essential BRI861/00 IPL Lichtontharing
vergeleken met SC1981, SC1982, SC1983 en SC1984