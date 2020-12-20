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Niet meer leverbaar

Satinelle AdvancedWet & Dry-epileerapparaat

BRE611/00

3.9

| (635) Reviews & awards

De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren

Onze snelste epilator ooit, zelfs op de fijnste haren, heeft unieke keramische schijven, die zeer snel ronddraaien en fijn en kort haar stevig vastgrijpen. Geniet wekenlang van een zijdezachte huid en behandel uw lichaamszones met ontharingsmethoden die bij u passen.

Bekijk alle voordelen

2 ontharingsroutines

De snelste manier om zelfs de fijnste haartjes te epileren

  • Voor benen en lichaam

  • Keramische schijven pakken fijn haar

  • S-vormige handgreep

  • + 4 accessoires

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Uniek keramisch epileerhoofd voor een betere grip

Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd

Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.

Voor draadloos nat en droog gebruik. Kan in bad of onder de douche worden gebruikt

Ontworpen met een antisliphandvat, ideaal voor gebruik met water. Voor een comfortabeler en zachtere ervaring onder de douche of in bad. Draadloos te gebruiken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.9

van 5

635

Reviews & awards

20/12/2020

Nederland

Nederland

Beautiful design and great result

When I decided to buy this product for the first time, I was afraid of the result because its price was economical in comparison with other brands, but after I bought the machine and tried it, the results were really great, as the streamlined design of the device made the process of removing hair very effective as it was easy to carry by hand while passing it over the body and easily Removing the machine allows it to be cleaned easily, and of course the battery lasts for long periods, and more than one piece can be installed on this machine as if you are carrying more than one device inside one bag Thank you to Philips for this beautiful experience and at a very economical price

Voordelen

Good battery life and great design with a great result

Nadelen

Nothing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE605/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Datum gebruik 2019-11-20

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE605/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Datum gebruik 2019-11-20

06/08/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect ontharen

Fijne epilator en ligt lekker in de hand en doet wat het moet doen

Voordelen

Werkt prima

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE631/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Datum gebruik 2019-07-06

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE631/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Datum gebruik 2019-07-06

11/07/2019

Nederland

Nederland

Product voldoet aan verwachting.

Gebruik de epilator om al mijn schaamhaar te verwijderen. De pijn was bijna niet te houden maar het resultaat is het meer dan waard. Hoef nu niet steeds te scheren en de huid blijft veel rustiger. Nu is het alleen maar bijhouden wat veel minder gevoelig is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE631/00 Wet & Dry-epileerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE631/00 Wet & Dry-epileerapparaat

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