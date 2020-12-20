Ik vind de Philips Satinelle Advanced wet and dry een super handig en erg mooi epileer apparaat. Hij ligt erg fijn in de hand en maakt weinig geluid. Hij is draadloos dus geen gedoe met draden en stopcontacten, gewoon epileren waar je maar wil! Er zit een lampje op, zo kun je zelfs de aller kleinste haartjes zien die je nog niet hebt gehad. Het apparaat trekt snel de haartjes uit bijvoorbeeld je been of bikinilijn, hierdoor vind ik het minder pijnlijk. Je kan het apparaat zowel droog als onder de douche/in bad gebruiken, wat ik beide geprobeerd en beide werkt erg fijn. Groot voordeel van onder de douche epileren is dat de haren meteen worden weggespoeld. Ik had ook meteen door dat het apparaat sneller en beter epileert omdat het aanzienlijk minder pijn deed dan andere epileerapparaten die ik gebruikt heb. Ook was de roodheid veel sneller verdwenen dan normaal, normaal na 3/4 dagen en nu al naar een dag. Een klein min puntje, hij doet er wel wat langer over om de haartjes te verwijderen. De verschillende opzet stukjes zijn ook erg handig. Zo heb je een opzet stuk om je huid strak te houden, een massage opzetstuk, een trimmer, een opzetstuk voor je bikinilijn en een opzet stuk voor je gezicht. Ik heb alleen het opzet stuk voor het gezicht niet uitgeprobeerd. De trimmer is echt ideaal! Hiermee haal je te lange haren bij je wenkbrauw makkelijk weg. Het massage opzetstuk vind ik erg fijn om te gebruiken als ik mijn benen epileer, hierbij moeten de haartjes wel wat langer zijn want anders pakt hij ze niet. Ook het opzetstuk voor de bikinilijn was erg handig, hiermee epileer je heel precies. Het opzetstuk wat je huidstrak houd heb ik ook geprobeerd op mijn benen en was vooral fijn bij de delen huid die niet strak zijn. Het is nu twee weken geleden dat ik hem voor het eerst gebruikt heb en de haartjes zijn nog steed weg. Kort samengevat is dit een heel goed epileer apparaat! Hij is heel makkelijk te gebruiken, ligt fijn in de hand en ziet er ook nog eens erg leuk uit! Hij epileert met weinig geluid en is minder heftig voor je huid. Hierdoor doet het minder pijn en heb je minder huidirritatie. Het enige minpuntje is dus dat hij er erg lang over doet voor je alle haren hebt weggehaald. Maar dat weegt zeker niet op tegen alle plus punten. Ik raad hem iedereen aan!!