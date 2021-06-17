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  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
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  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren
  • Moeiteloos epileren

Niet meer leverbaar

Satinelle EssentialCompacte epilator met snoer

BRE275/00

4.4
| (474) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Moeiteloos epileren
Geniet wekenlang van gladde benen met Philips Satinelle. Haren vanaf 0,5 mm worden voorzichtig vanaf de wortel verwijderd. Moeiteloos epileren dankzij de ergonomische handgreep en de afspoelbare kop voor optimale hygiëne
Bekijk alle voordelen

Wekenlang een gladde huid

Moeiteloos epileren

  • Met Opti-light

  • Voor de benen

  • + 4 accessoires

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haren vanaf de wortel

Efficiënt epileersysteem verwijdert de haren vanaf de wortel

Efficiënt epileersysteem waardoor uw huid wekenlang zacht en glad blijft.

Unieke, ingebouwde verlichting voor betere zichtbaarheid van fijne haartjes

Unieke, ingebouwde verlichting voor betere zichtbaarheid van fijne haartjes

Unieke, ingebouwde verlichting zorgt ervoor dat u minder haren mist voor een effectievere epileerbeurt.

2 snelheidsstanden voor dunnere en dikkere haren

2 snelheidsstanden voor dunnere en dikkere haren

2 snelheidsstanden om dikkere en dunnere haren te verwijderen voor een optimale ontharingsbehandeling.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

474

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

17/06/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Makkelijk in gebruik en doet zijn werk goed

Voor mooi prijs gekocht. Doet prima zijn werk. Ben tevreden ook naar Philips toe. Want zij hebben vaak leuke korting codes voo4 hun klanten

Voordelen

Klein en zonder poespas

Nadelen

Pakt niet altijd hele kleine haartjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE224/00 Compacte epilator met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE224/00 Compacte epilator met snoer

14/03/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Gladde benen

De Philips Satinelle bevalt heel goed. Moeiteloos ontharen !!

Voordelen

Makkelijk te hanteren

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE265/00 Compacte epilator met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE265/00 Compacte epilator met snoer

14/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het werkt super goed heel maakelijk om schoon make

Super apparaat ik kan het niet missen na gebruik ben ik 5 tot 6 weken geen last meer van haren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE235/00 Compacte epilator met snoer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Satinelle Essential BRE235/00 Compacte epilator met snoer

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