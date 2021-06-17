Philips satinelle is een zeer handig en compact apparaatje wat makkelijk en snel alle haartjes verwijderd. Eerste keer was het wat pijnlijk misschien even wennen maar de haartjes blijven lang weg zeker 2 weken. 2 verschillende kopstukken zitten erbij en een borsteltje om hem schoon te maken. Philips satinelle is ideaal om mee te nemen kan makkelijk in je handtas bijvoorbeeld. 1 nadeel is het snoer het zou makkelijker zijn om hem op te kunnen laden zodat je niet perse een stopcontact nodig hebt! Verder een goed en fijn product voor weinig geld. Zeker een aanrader voor als je langere tijd van je haartjes af wilt zijn!!