Overweldigende visuele ervaring dankzij ultradunne rand

De volgende generatie videowall-displays is ontworpen met dunne randen en geavanceerde Alignment-oplossingen. Haal het meeste uit uw signage-content met displays met ultradunne randen en zorg dat de kracht van de content niet verloren gaat. Dankzij de ultradunne randen kunt u videowall-displays van vrijwel elke grootte naadloos in elkaar over laten gaan.