Ervaar geweldige interactiviteit met echte multi-touch

Een geheel nieuwe manier van interactiviteit is nu beschikbaar dankzij geïntegreerde touch-technologie. Meer flexibiliteit en optimale gelijktijdige touch-bediening in combinatie met uitstekende bedieningsmogelijkheden voor ultieme gebruikersinteractie. De multi-touchschermen zijn voorzien van automatische aanraakherkenning. De USB-aansluiting is HID-compatibel, zodat u profiteert van echte Plug & Play.