    Directe filtratie – overal te plaatsen

      Instant filtration Krachtige pitcher (3,0 l effectieve capaciteit)

      AWP2980WH3/10

      Algemene waardering / 5
      Reviews

      Directe filtratie – overal te plaatsen

      Het zeer goed doorlatende Philips Micro X-Clean Instant filter met actieve kool zorgt voor helder, puur water door chloor, lood, pesticiden en microplastic te verminderen.

      Bekijk alle voordelen

      Directe filtratie – overal te plaatsen

      Geniet van koud en gefilterd water wanneer u maar wilt.

      • Micro X-Clean Instant filter - AWP225
      • Effectieve capaciteit 3,0 l
      • Vervanging van filter op basis van gebruik

      Heerlijk water voor een fractie van de kosten van een fles water

      Heerlijk water voor een fractie van de kosten en verspilling van flessenwater.

      Groot waterreservoir van 3 liter

      Minder vaak bijvullen - tot 3 liter water per navulling, dus 2 keer zo groot als een pitcher*

      Klikdop voor navulling met één hand

      Klikdop voor navulling met één hand.

      Maakt van kraanwater helder en zuiver water

      Aangedreven door de innovatieve actieve koolstofvezel, die een efficiëntere absorptie heeft dankzij de zeer poreuze structuur, bereikt het Micro X-Clean Instant filter een vier keer snellere doorstroming dan een kan met waterfilter*, terwijl het dezelfde filtratieprestaties behoudt.

      Verlengt de levensduur van keukenapparaten

      Verlengt de levensduur van keukenapparaten door kalkvorming te voorkomen.

      Directe filtratie met een simpele aanraking

      Direct genieten van vers water met één druk op de knop.

      Type C USB oplaadbaar

      Oplaadbaar met Type C USB-kabel, elke volledige lading gaat tot 1 maand mee.

      Indicator voor de levensduur van het filter op basis van gebruik

      Dubbel signaalsysteem voor filtervervanging op basis van het werkelijke filtratievolume en de gebruiksperiode.

      Technische specificaties

      • Filtratieprestaties

        Vermindering van microplastic
        Ja

      • Toepasselijke omstandigheden

        Opgegeven lampvermogen
        6 W
        Gemiddeld voltage
        5 V

      • Watercondities invoer

        Watertemperatuur invoer
        2-38 ℃  °C
        Waterdruk invoer
        (atmosferisch) 0-1 bar  bar
        Waterkwaliteit invoer
        Kraanwater

      • Algemene specificaties

        Kleur
        Helderwit
        Vervangende filtercassette
        AWP225
        Levensduur van filter
        1 maand
        Productafmetingen (L x B x H)
        233*152*263  mm
        Doorstroomsnelheid
        1L/min*
        Aantal filters
        3 stuks
        Capaciteit waterreservoir
        3 l
        Batterijcapaciteit
        1800mAh
        Batterij
        Oplaadbare lithiumbatterij

      • Land van herkomst

        Filtercassette
        Verantwoord geproduceerd in China
        Instant waterfilter
        Verantwoord geproduceerd in China

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • * Vergeleken met de Philips pitcher AWP2900
