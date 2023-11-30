Zoektermen
AWP2980WH3/10
Directe filtratie – overal te plaatsen
Het zeer goed doorlatende Philips Micro X-Clean Instant filter met actieve kool zorgt voor helder, puur water door chloor, lood, pesticiden en microplastic te verminderen.Bekijk alle voordelen
Krachtige pitcher (3,0 l effectieve capaciteit)
Heerlijk water voor een fractie van de kosten en verspilling van flessenwater.
Minder vaak bijvullen - tot 3 liter water per navulling, dus 2 keer zo groot als een pitcher*
Klikdop voor navulling met één hand.
Aangedreven door de innovatieve actieve koolstofvezel, die een efficiëntere absorptie heeft dankzij de zeer poreuze structuur, bereikt het Micro X-Clean Instant filter een vier keer snellere doorstroming dan een kan met waterfilter*, terwijl het dezelfde filtratieprestaties behoudt.
Verlengt de levensduur van keukenapparaten door kalkvorming te voorkomen.
Direct genieten van vers water met één druk op de knop.
Oplaadbaar met Type C USB-kabel, elke volledige lading gaat tot 1 maand mee.
Dubbel signaalsysteem voor filtervervanging op basis van het werkelijke filtratievolume en de gebruiksperiode.
