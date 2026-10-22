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Niet meer leverbaar
AWP201/10
Schoon water in een handomdraai
Dit waterfilter heeft een meertraps microfiltratiesysteem. Dit vermindert de hoeveelheid VOS en pesticiden, verwijdert tot 99% van het chloor en lood en maakt water zachter. Zo geniet u van gezond en smakelijk drinkwater*.
Het eendelige filter kan na gebruik handig en veilig worden weggegooid, om secundaire vervuiling te voorkomen.
Het viertraps filtratiesysteem bestaat uit niet-geweven materiaal, granulaire geactiveerde koolstof, hars en nog een laag niet-geweven materiaal. Dit vermindert effectief de hoeveelheid pesticiden en microplastic, verwijdert tot 99% van het lood* en chloor en maakt water zachter. Zo geniet u van heerlijk en puur drinkwater.
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Recensies
Gebaseerd op testresultaten van de internationale certificeringsinstantie BV onder laboratoriumomstandigheden. De vermindering van oplosbaar lood is nog steeds 88% na afloop van de levensduur van het filter.