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Niet meer leverbaar

Filtercassette

AWP201/10

Schoon water in een handomdraai

Dit waterfilter heeft een meertraps microfiltratiesysteem. Dit vermindert de hoeveelheid VOS en pesticiden, verwijdert tot 99% van het chloor en lood en maakt water zachter. Zo geniet u van gezond en smakelijk drinkwater*.

Bekijk alle voordelen

Microfiltratiesysteem vermindert de hoeveelheid lood en chloor

Schoon water in een handomdraai

Gooi het eendelige filter na gebruik gewoon weg

Het eendelige filter kan na gebruik handig en veilig worden weggegooid, om secundaire vervuiling te voorkomen.

Vermindert effectief de hoeveelheid lood, pesticiden, VOS en chloor

Het viertraps filtratiesysteem bestaat uit niet-geweven materiaal, granulaire geactiveerde koolstof, hars en nog een laag niet-geweven materiaal. Dit vermindert effectief de hoeveelheid pesticiden en microplastic, verwijdert tot 99% van het lood* en chloor en maakt water zachter. Zo geniet u van heerlijk en puur drinkwater.

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op testresultaten van de internationale certificeringsinstantie BV onder laboratoriumomstandigheden. De vermindering van oplosbaar lood is nog steeds 88% na afloop van de levensduur van het filter.