Vermindert effectief de hoeveelheid lood, pesticiden, VOS en chloor

Het viertraps filtratiesysteem bestaat uit niet-geweven materiaal, granulaire geactiveerde koolstof, hars en nog een laag niet-geweven materiaal. Dit vermindert effectief de hoeveelheid pesticiden en microplastic, verwijdert tot 99% van het lood* en chloor en maakt water zachter. Zo geniet u van heerlijk en puur drinkwater.