Heb enkele oudere scheerapparaten daar ik Philips al 30 jaar gebruik. Een van mijn vorige was de HQ8894 wat een heel goed apparaat was. Scheerde heel goed en glad maar was aan vervanging toe. Ging van een HQ8894 naar een S9000 wat een compleet miskoop was. De S9000 scheert helemaal niet glad, zelfs na 6 keer overheen. En nog duur ook. Ben daarom naar een andere gaan zoeken en op vakantie in het buitenland de AT940 aangeschaft wat een goede koop bleek te zijn. Aangezien het niet makkelijk is om een goed scheerapparaat te vinden, heb ik er meteen nog 2 van dezelfde gekocht. 1 van de AT940 viel jammergenoeg op de vloer en maakt een raar geluid tijdens het scheren. Heb momenteel daarom alleen nog maar 2 werkende AT940 en 1 duurdere uit de S9**** serie wat een echte miskoop was. Philips zou er goed aan doen om een lift and cut mesje voor de S9*** te ontwikkelen. AT 940 is een goed apparaat. Raad het zeer zeker aan mocht je ,net als ik, een stevige baardgroei hebben en je het ergens in het buitenland nog op de kop kan tikken.