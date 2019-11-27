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Niet meer leverbaar
CloseCut-scheerhoofd
Nat/droog
Trimmer
De Aquatec-afdichting maakt het scheerapparaat 100% waterdicht. Gebruik het in de douche met uw favoriete scheergel of -schuim voor extra bescherming van de huid. Natuurlijk kunt u ook droog scheren als u dat handiger vindt. Wanneer u klaar bent, opent u de scheerhoofden en spoelt u het scheerapparaat eenvoudig af onder de kraan om het schoon te maken.
CloseCut-mesjes hebben afgeronde randen die soepel over uw huid glijden, zodat u altijd comfortabel scheert en een glad scheerresultaat krijgt.
Vervang elke 2 jaar uw scheerhoofden voor optimaal resultaat.
3.9
van 5
27
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Buscher
27/11/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Goede behandeling
Zowel droog als nat scheren heeft voordelen voor winterse als zomer maanden
Voordelen
Kan beter schoon gemaakt worden
Nadelen
Bij opladen blijft lamp branden weet niet wanneer hij vol is
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog
No tengo.
04/06/2020
España
Geverifieerde koper
Afieta bien
Llevo mas de 20 años usando la maquinilla philips y me ha servido estupendamente, gracias.
Voordelen
De mis amigos
Nadelen
nada
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
MazinguerZ
18/12/2018
España
Onderdeel van promotie
Muy buena
Es una maquinilla que realiza un afeitado suave y apurado, tanto en seco como en mojado. Me ha creado muy buenas sensaciones.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.