    Heerlijk smakend water gegarandeerd – lauw, warm en koud

      Philips Waterkoeler

      ADD6912BK/10

      Algemene waardering / 5
      Reviews

      Heerlijk smakend water gegarandeerd – lauw, warm en koud

      Deze waterkoeler is uitermate geschikt voor jonge mensen en kleinere huishoudens die van gemak en kwaliteit houden. U geniet niet alleen van een retro, verfijnd design, maar ook van water dat volgens de SGS-smaaktest een heerlijke smaak heeft.

      Heerlijk smakend water gegarandeerd – lauw, warm en koud

      • Aanrecht
      • Omgekeerde osmose-filtratie
      • Omgevingstemperatuur, warm en koud
      • Waterreservoir van 5,3 liter
      Smakelijk water

      Smakelijk water

      Het geactiveerde koolstoffilter (ADD547) is gemaakt van kokosnootschil, dat een jodiumwaarde heeft van maar liefst 1200 en fijne poriën tot 1 micron. Deze hoge kwaliteit garandeert een frisse en pure smaak. Onderzocht en erkend door SGS-watertesters!

      Gezuiverd koud water

      Gezuiverd koud water

      Gezuiverd water wordt met thermo-elektrische peltierkoeltechnologie gekoeld in een speciaal koudwaterreservoir. Water wordt gekoeld doordat de koude zijde van het reservoir warmte uit het water absorbeert en naar de buitenkant brengt. Zodoende kan 1, 0 l gezuiverd water in minder dan één uur worden gekoeld (van 25 °C naar 8 °C). Schenk moeiteloos verfrissend gezuiverd en gekoeld water met een aanraking van het scherm.

      Gezuiverd heet water

      Gezuiverd heet water

      Het verse hete water komt binnen enkele seconden naar buiten, op de exacte temperatuur die u wilt (omgevingstemperatuur, 45, 55, 85, 95 °C), waardoor het maximale aroma uit uw dranken wordt gehaald.

      Kannen met gezuiverd water (2)

      Kannen met gezuiverd water (2)

      Dankzij het design van de draagbare kan voor gezuiverd water hebt u altijd voldoende zuiver water bij de hand voor koken en om dranken te maken. U kunt een kan in de koelkast zetten voor gekoelde dranken en de andere in het waterstation zetten om mee te vullen.

      Aquaporin Inside-technologie filtert water beter dan ooit tevoren

      Het biomimetische omgekeerde-osmosemembraan maakt gebruik van de kracht van de natuur en bevat aquaporine-eiwitten om het natuurlijke waterfiltratieproces na te bootsen en water sneller en beter te filteren dan ooit. Het filtersysteem kan effectief 110 soorten schadelijke stoffen tot 0,0001 micron* verwijderen, zodat u en uw gezin genieten van schoon en fris water.

      5 temperatuurstanden voor al uw behoeften

      Wij leveren puur smakend water van kamertemperatuur tot gloeiend heet. Tea, koffie, babyformule. U kunt er een miljoen dingen mee doen.

      Veelgebruikte volume-instellingen met een druk op de knop

      U kunt always het juiste watervolume vinden om uw kopjes, bekers, flessen, en zelfs kannen te vullen.

      Plug and play; geen installatie vereist

      De kraan werkt zodra u de stroom aansluit en hem inschakelt. Geen loodgieterswerk nodig.

      De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan het filter op tijd te vervangen

      De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan om het filter op tijd te vervangen voor de beste filtratieprestaties.

      Filtratiecapaciteit van 2000 l

      Het RO-filter kan 2000 liter water filteren, er jaarlijks duizenden plastic flessen worden bespaard. Dat is goed voor u én het milieu.

      Zelfreinigingsmodus om de waterleidingen regelmatig te reinigen

      Als u terugkomt van vakantie, zet u gewoon de zelfreinigingsmodus aan om de waterleidingen met heet water door te spoelen en de hygiëne van het systeem te waarborgen.

      Technische specificaties

      • Filtratieprestaties

        Chloorreductie
        Ja
        Vermindering van waterhardheid
        Ja
        Bacteriereductie
        Ja
        Pesticidereductie
        Ja
        VOC-reductie
        Ja
        Virusreductie
        Ja
        Vermindering van zware metalen
        Ja
        Reductie van de totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen (TDS)
        Ja
        Verhouding aftapwater
        75% (3:1)
        Filtratiefase
        5-fasen

      • Toepasselijke omstandigheden

        Gemiddeld voltage
        220 V

      • Filterspecificaties

        Filterprecisie
        tot 0,0001 micron
        Filtratiecapaciteit
        2000L
        4-in-1 AQP RO-filter
        ADD541/90
        All-in-one AQP RO-filter
        Tot 12 maanden
        Filter met kokosnoot geactiveerde koolstof
        ADD547/90

      • Algemene specificaties

        Toepasbaar inlaatwater
        RO-gezuiverd water
        Productafmetingen (L x B x H)
        426*211*398  mm
        Temperatuur inlaatwater
        5-38  °C
        Display
        LED
        Kan met gezuiverd water
        Ja
        Inhoud van de kan met gezuiverd water
        1,2 l
        Reservoir voor kraanwater
        Capaciteit van 5,3 liter
        Land van herkomst
        Geproduceerd in China

      • Belangrijkste parameters

        Gemeten verbruik
        2200  W
        Druk inlaatwater
        0-0,06MPa

      • Land van herkomst

        Waterkoeler met filtratie
        China

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • * Getest door een 3e partij testbedrijf onder laboratoriumomstandigheden. De verontreinigingen of andere stoffen die door dit waterfilter worden verminderd zijn niet in het water van alle gebruikers aanwezig.
