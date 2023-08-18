Gezuiverd koud water

Gezuiverd water wordt met thermo-elektrische peltierkoeltechnologie gekoeld in een speciaal koudwaterreservoir. Water wordt gekoeld doordat de koude zijde van het reservoir warmte uit het water absorbeert en naar de buitenkant brengt. Zodoende kan 1, 0 l gezuiverd water in minder dan één uur worden gekoeld (van 25 °C naar 8 °C). Schenk moeiteloos verfrissend gezuiverd en gekoeld water met een aanraking van het scherm.