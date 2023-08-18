Zoektermen
ADD6912BK/10
Heerlijk smakend water gegarandeerd – lauw, warm en koud
Deze waterkoeler is uitermate geschikt voor jonge mensen en kleinere huishoudens die van gemak en kwaliteit houden. U geniet niet alleen van een retro, verfijnd design, maar ook van water dat volgens de SGS-smaaktest een heerlijke smaak heeft.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Waterkoeler
totaal
recurring payment
Het geactiveerde koolstoffilter (ADD547) is gemaakt van kokosnootschil, dat een jodiumwaarde heeft van maar liefst 1200 en fijne poriën tot 1 micron. Deze hoge kwaliteit garandeert een frisse en pure smaak. Onderzocht en erkend door SGS-watertesters!
Gezuiverd water wordt met thermo-elektrische peltierkoeltechnologie gekoeld in een speciaal koudwaterreservoir. Water wordt gekoeld doordat de koude zijde van het reservoir warmte uit het water absorbeert en naar de buitenkant brengt. Zodoende kan 1, 0 l gezuiverd water in minder dan één uur worden gekoeld (van 25 °C naar 8 °C). Schenk moeiteloos verfrissend gezuiverd en gekoeld water met een aanraking van het scherm.
Het verse hete water komt binnen enkele seconden naar buiten, op de exacte temperatuur die u wilt (omgevingstemperatuur, 45, 55, 85, 95 °C), waardoor het maximale aroma uit uw dranken wordt gehaald.
Dankzij het design van de draagbare kan voor gezuiverd water hebt u altijd voldoende zuiver water bij de hand voor koken en om dranken te maken. U kunt een kan in de koelkast zetten voor gekoelde dranken en de andere in het waterstation zetten om mee te vullen.
Het biomimetische omgekeerde-osmosemembraan maakt gebruik van de kracht van de natuur en bevat aquaporine-eiwitten om het natuurlijke waterfiltratieproces na te bootsen en water sneller en beter te filteren dan ooit. Het filtersysteem kan effectief 110 soorten schadelijke stoffen tot 0,0001 micron* verwijderen, zodat u en uw gezin genieten van schoon en fris water.
Wij leveren puur smakend water van kamertemperatuur tot gloeiend heet. Tea, koffie, babyformule. U kunt er een miljoen dingen mee doen.
U kunt always het juiste watervolume vinden om uw kopjes, bekers, flessen, en zelfs kannen te vullen.
De kraan werkt zodra u de stroom aansluit en hem inschakelt. Geen loodgieterswerk nodig.
De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan om het filter op tijd te vervangen voor de beste filtratieprestaties.
Het RO-filter kan 2000 liter water filteren, er jaarlijks duizenden plastic flessen worden bespaard. Dat is goed voor u én het milieu.
Als u terugkomt van vakantie, zet u gewoon de zelfreinigingsmodus aan om de waterleidingen met heet water door te spoelen en de hygiëne van het systeem te waarborgen.
Filtratieprestaties
Toepasselijke omstandigheden
Filterspecificaties
Algemene specificaties
Belangrijkste parameters
Land van herkomst
