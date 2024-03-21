Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
ADD5962BK/10
Warm, koud, met en zonder koolzuur
Alle handige waterfuncties zijn nu beschikbaar op uw aanrecht. Geen loodgieter nodig!Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Waterstation
totaal
recurring payment
Bruisen maar! Geniet van gefilterd en gekoeld bruisend water! De innovatieve koolzuurhendel geeft u controle bij het toevoegen van koolzuur aan uw vers getapte water. Compatibel met de meest gangbare (schroeffitting) Australische 60L CO2-cilinders.
Ultrastille Duo Peltier-koelingsventilatoren koelen meer dan een liter water op kamertemperatuur (25 °C) in minder dan een uur tot 6 °C.
Gefilterd heet water wordt binnen enkele seconden afgegeven. Meerdere temperaturen beschikbaar: Kamertemperatuur, 40, 70, 80, 90, 100 °C.
Philips Micro X-Clean Softening+ filters verbeteren de smaak en kwaliteit van water door chloor, zware metalen en nieuwe verontreinigingen zoals microplastic en PFOA* te verminderen. Het Softening+ filter biedt ook 50% meer bescherming tegen kalkaanslag. Geniet van helder en zuiver smakend water!
De UV-C LED-technologie in het koudwaterreservoir wordt elk uur geactiveerd, waardoor de groei van bacteriën in het vers gefilterde water tot 99,9%** wordt geremd.
Wij leveren water met een zuivere smaak, van verfrissend koel tot gloeiend heet. Blancheren, brouwen, steriliseren, koken. Thee, koffie, spaghetti, babyfles, koude dranken. U kunt er een miljoen dingen mee doen.
U kunt always het juiste watervolume vinden om uw kopjes, bekers, flessen, en zelfs kannen te vullen.
Moeiteloze toegang tot het water met eenvoudige aanraakbediening.
Het moderne en slanke ontwerp is perfect voor iedereen die de voorkeur geeft aan stijl en eenvoud.
De veiligheidsvergrendeling wordt automatisch geactiveerd wanneer er heet water uit komt
Als u terugkomt van vakantie, zet u gewoon de zelfreinigingsmodus aan om de waterleidingen met heet water door te spoelen en de hygiëne van het systeem te waarborgen.
Alle onderdelen die direct in aanraking komen met voedsel zijn gemaakt van BPA-vrij materiaal.
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.