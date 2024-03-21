Bekijk hier ons beste deals voor huishoudelijke apparaten . Kortingen tot wel 30%! Shop Nu
      Water station Waterstation

      ADD5962BK/10

      Warm, koud, met en zonder koolzuur

      Alle handige waterfuncties zijn nu beschikbaar op uw aanrecht. Geen loodgieter nodig!

      Water station
      Water station

      Waterstation

      Warm, koud, met en zonder koolzuur

      Met Micro X-Clean Softening+ filter

      • Aanrecht
      • Kamertemperatuur/warm/gekoeld/bruisend
      Bruisend wanneer u maar wilt

      Bruisend wanneer u maar wilt

      Bruisen maar! Geniet van gefilterd en gekoeld bruisend water! De innovatieve koolzuurhendel geeft u controle bij het toevoegen van koolzuur aan uw vers getapte water. Compatibel met de meest gangbare (schroeffitting) Australische 60L CO2-cilinders.

      Gekoeld (6 °C) water op elk gewenst moment

      Gekoeld (6 °C) water op elk gewenst moment

      Ultrastille Duo Peltier-koelingsventilatoren koelen meer dan een liter water op kamertemperatuur (25 °C) in minder dan een uur tot 6 °C.

      Binnen seconden heet water

      Binnen seconden heet water

      Gefilterd heet water wordt binnen enkele seconden afgegeven. Meerdere temperaturen beschikbaar: Kamertemperatuur, 40, 70, 80, 90, 100 °C.

      Zachter en lekkerder water

      Zachter en lekkerder water

      Philips Micro X-Clean Softening+ filters verbeteren de smaak en kwaliteit van water door chloor, zware metalen en nieuwe verontreinigingen zoals microplastic en PFOA* te verminderen. Het Softening+ filter biedt ook 50% meer bescherming tegen kalkaanslag. Geniet van helder en zuiver smakend water!

      UV-C LED houdt het koude water vers

      UV-C LED houdt het koude water vers

      De UV-C LED-technologie in het koudwaterreservoir wordt elk uur geactiveerd, waardoor de groei van bacteriën in het vers gefilterde water tot 99,9%** wordt geremd.

      7 temperatuurstanden voor al uw behoeften

      Wij leveren water met een zuivere smaak, van verfrissend koel tot gloeiend heet. Blancheren, brouwen, steriliseren, koken. Thee, koffie, spaghetti, babyfles, koude dranken. U kunt er een miljoen dingen mee doen.

      Veelgebruikte volume-instellingen met een druk op de knop

      U kunt always het juiste watervolume vinden om uw kopjes, bekers, flessen, en zelfs kannen te vullen.

      Moeiteloze toegang tot het water met eenvoudige aanraakbediening

      Moeiteloze toegang tot het water met eenvoudige aanraakbediening.

      Modern ontwerp dat bij elk interieur past

      Het moderne en slanke ontwerp is perfect voor iedereen die de voorkeur geeft aan stijl en eenvoud.

      Veiligheidsvergrendeling tegen brandwonden

      De veiligheidsvergrendeling wordt automatisch geactiveerd wanneer er heet water uit komt

      Reinigingsmodus na vakantie

      Als u terugkomt van vakantie, zet u gewoon de zelfreinigingsmodus aan om de waterleidingen met heet water door te spoelen en de hygiëne van het systeem te waarborgen.

      Bevat geen BPA

      Alle onderdelen die direct in aanraking komen met voedsel zijn gemaakt van BPA-vrij materiaal.

      • * Getest door een 3e partij testbedrijf onder laboratoriumomstandigheden. De verontreinigingen of andere stoffen die door dit waterfilter worden verminderd zijn niet in het water van alle gebruikers aanwezig.
      • ** Getest door een extern testbureau onder laboratoriumomstandigheden.
