      Waterdispenser voor direct opwarmen

      ADD5910M/10

      Algemene waardering / 5
      • Reviews Reviews

      Puur smakend water

      Hoge prestaties en ultiem gemak komen samen. Nu kunt u van heerlijk puur water genieten, van kamertemperatuur naar gloeiendheet in seconden. Meerdere volumestanden met één druk op de knop: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml en doorlopend.

      Waterdispenser voor direct opwarmen
      Puur smakend water

      Kamertemperatuur en gloeiendheet

      • Direct opwarmen
      • Micro X-Clean-filtratie
      • 6 vooraf ingestelde temperaturen

      Binnen seconden vers heet water wanneer u wilt

      De innovatieve technologie voor directe verwarming helpt om binnen enkele seconden heet water te leveren, op de exacte temperatuur die u wilt, waardoor het maximale aroma in uw drankjes wordt bereikt.

      6 temperatuurstanden voor al uw behoeften

      Wij leveren puur smakend water van kamertemperatuur tot gloeiend heet. Thee, koffie, babyformule. U kunt er een miljoen dingen mee doen.

      5 watervolumes, geselecteerd met een aanraking van het scherm

      150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml en continu. U kunt altijd de juiste hoeveelheid water kiezen om uw favoriete kopje of zelfs hele kannen en pannen te vullen.

      Haal het beste uit uw water

      Geniet van kraakhelder en puur drinkwater, evenals heerlijke warme en koude dranken. Het Philips Micro X-Clean-filter vermindert chloor, kalkaanslag, zware metalen en nieuwe verontreinigingen zoals microplastic en PFOA.*

      Compact formaat, met groot waterreservoir van 2,2 liter

      Het compacte ontwerp past overal thuis en op kantoor. Minder vaak bijvullen en gemakkelijk om gehydrateerd te blijven met de grote watertank van 2,2 liter. Het ontwerp van de afneembare watertank zorgt voor eenvoudig vullen en schoonmaken.

      Plug and play; geen installatie vereist

      De kraan werkt zodra u de stroom aansluit en hem inschakelt. Geen loodgieterswerk nodig.

      De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan het filter op tijd te vervangen

      De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan om het filter op tijd te vervangen voor de beste filtratieprestaties.

      Meer dan 2.400 plastic flessen voor eenmalig gebruik per jaar besparen**

      Flessen water vergen een aanzienlijke milieuvervuiling en zijn ook duur. Nu hebt u ze nooit meer nodig. Het waterstation is er altijd en levert op verzoek zuiver water.

      Niet meer opnieuw koken of warm houden; minder energieverbruik

      Het water wordt op het moment dat u het nodig hebt verwarmd, in precies de gewenste hoeveelheid. Niet meer opnieuw koken of warm houden. Zo bespaart u 70% verwarmingsenergie in vergelijking met thermopot***

      Technische specificaties

      • Filterspecificaties

        Vervangende filtercassette
        Micro X-Clean-filter family
        Filtratiecapaciteit
        100L

      • Watercondities invoer

        Watertemperatuur invoer
        5-38  °C
        Waterkwaliteit invoer
        Kraanwater

      • Algemene specificaties

        Afmetingen van het product
        150 x 262 x 300  mm
        Capaciteit waterreservoir
        2,2 l

      • * De verontreinigingen of andere stoffen die door dit waterfilter worden verminderd, zijn niet noodzakelijkerwijs in het water van alle gebruikers aanwezig.
      • **Vergeleken met 500 ml fleswater. Elk filter gaat 1 maand mee/100 liter.
      • ***Bij verbruik van 2 l warm water per dag. Alleen opwarmen. Energieverbruik van koelen niet meegerekend.
