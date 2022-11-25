Zoektermen
ADD5910M/10
Puur smakend water
Hoge prestaties en ultiem gemak komen samen. Nu kunt u van heerlijk puur water genieten, van kamertemperatuur naar gloeiendheet in seconden. Meerdere volumestanden met één druk op de knop: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml en doorlopend.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Waterdispenser voor direct opwarmen
totaal
recurring payment
De innovatieve technologie voor directe verwarming helpt om binnen enkele seconden heet water te leveren, op de exacte temperatuur die u wilt, waardoor het maximale aroma in uw drankjes wordt bereikt.
Wij leveren puur smakend water van kamertemperatuur tot gloeiend heet. Thee, koffie, babyformule. U kunt er een miljoen dingen mee doen.
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml en continu. U kunt altijd de juiste hoeveelheid water kiezen om uw favoriete kopje of zelfs hele kannen en pannen te vullen.
Geniet van kraakhelder en puur drinkwater, evenals heerlijke warme en koude dranken. Het Philips Micro X-Clean-filter vermindert chloor, kalkaanslag, zware metalen en nieuwe verontreinigingen zoals microplastic en PFOA.*
Het compacte ontwerp past overal thuis en op kantoor. Minder vaak bijvullen en gemakkelijk om gehydrateerd te blijven met de grote watertank van 2,2 liter. Het ontwerp van de afneembare watertank zorgt voor eenvoudig vullen en schoonmaken.
De kraan werkt zodra u de stroom aansluit en hem inschakelt. Geen loodgieterswerk nodig.
De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan om het filter op tijd te vervangen voor de beste filtratieprestaties.
Flessen water vergen een aanzienlijke milieuvervuiling en zijn ook duur. Nu hebt u ze nooit meer nodig. Het waterstation is er altijd en levert op verzoek zuiver water.
Het water wordt op het moment dat u het nodig hebt verwarmd, in precies de gewenste hoeveelheid. Niet meer opnieuw koken of warm houden. Zo bespaart u 70% verwarmingsenergie in vergelijking met thermopot***
Filterspecificaties
Watercondities invoer
Algemene specificaties
