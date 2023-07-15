Zoektermen
Puur smakend water
Hoge prestaties samen met ultragemak. Betere bescherming tegen kalkaanslag. Nu kun je van puur smakend water genieten van kamertemperatuur tot gloeiend heet binnen seconden. Meerdere temperatuur- en volume-instellingen met één druk op de knopBekijk alle voordelen
Geniet van fris en puur drinkwater, evenals heerlijke warme en koude dranken. Het Philips Micro X-Clean Softening+-filter vermindert chloor, zware metalen en nieuwe verontreinigingen zoals microplastic en PFOA, PFOS.* Het biedt ook 50% meer bescherming tegen kalkaanslag.
Het verse hete water komt binnen enkele seconden naar buiten, op de exacte temperatuur die u wilt, waardoor het maximale aroma uit uw dranken wordt gehaald.
Wij leveren puur smakend water van kamertemperatuur tot gloeiend heet. Tea, koffie, babyformule. U kunt er een miljoen dingen mee doen.
U kunt always het juiste watervolume vinden om uw kopjes, bekers, flessen, en zelfs kannen te vullen.
De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan om het filter op tijd te vervangen voor de beste filtratieprestaties.
De kraan werkt zodra u de stroom aansluit en hem inschakelt. Geen loodgieterswerk nodig.
Wanneer heet water wordt vrijgegeven, wordt de veiligheidsvergrendeling automatisch geactiveerd om de veiligheid te waarborgen.
Alle onderdelen die direct in aanraking komen met voedsel zijn gemaakt van BPA-vrij materiaal.
