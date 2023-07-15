Bekijk hier ons beste deals voor huishoudelijke apparaten . Kortingen tot wel 30%! Shop Nu
      Waterstation

      ADD5906S/10

      Puur smakend water

      Hoge prestaties samen met ultragemak. Betere bescherming tegen kalkaanslag. Nu kun je van puur smakend water genieten van kamertemperatuur tot gloeiend heet binnen seconden. Meerdere temperatuur- en volume-instellingen met één druk op de knop

      Puur smakend water

      Van kamertemperatuur tot gloeiend heet

      • Aanrecht
      • Micro X-Clean Softening+ filter
      • Kamertemperatuur en heet

      Haal het beste uit uw water

      Geniet van fris en puur drinkwater, evenals heerlijke warme en koude dranken. Het Philips Micro X-Clean Softening+-filter vermindert chloor, zware metalen en nieuwe verontreinigingen zoals microplastic en PFOA, PFOS.* Het biedt ook 50% meer bescherming tegen kalkaanslag.

      Binnen seconden vers heet water wanneer u wilt

      Het verse hete water komt binnen enkele seconden naar buiten, op de exacte temperatuur die u wilt, waardoor het maximale aroma uit uw dranken wordt gehaald.

      3 temperatuursinstellingen voor uw verschillende behoeften

      Wij leveren puur smakend water van kamertemperatuur tot gloeiend heet. Tea, koffie, babyformule. U kunt er een miljoen dingen mee doen.

      Veelgebruikte volume-instellingen met een druk op de knop

      U kunt always het juiste watervolume vinden om uw kopjes, bekers, flessen, en zelfs kannen te vullen.

      De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan het filter op tijd te vervangen

      De levensduurindicator van het filter herinnert u eraan om het filter op tijd te vervangen voor de beste filtratieprestaties.

      Plug and play; geen installatie vereist

      De kraan werkt zodra u de stroom aansluit en hem inschakelt. Geen loodgieterswerk nodig.

      Veiligheidsvergrendeling tegen brandwonden

      Wanneer heet water wordt vrijgegeven, wordt de veiligheidsvergrendeling automatisch geactiveerd om de veiligheid te waarborgen.

      Bevat geen BPA

      Alle onderdelen die direct in aanraking komen met voedsel zijn gemaakt van BPA-vrij materiaal.

      Technische specificaties

      • Filtratieprestaties

        Chloorreductie
        Ja
        Verwijdering pesticiden
        Ja
        Vermindering van waterhardheid
        Ja
        PFOA-reductie
        Ja
        Vermindering van zware metalen
        Ja
        Vermindering van microplastic
        Ja
        Micro X-Clean Softening+ filter
        100 liter/1 maand

      • Algemene specificaties

        Toepasbaar inlaatwater
        Kraanwater
        Productafmetingen (L x B x H)
        294*150*295  mm
        Temperatuur inlaatwater
        5-38  °C
        UV-sterilisatie
        Nee
        Display
        LED
        Verwarmingssysteem
        Direct opwarmen
      • * Getest door een 3e partij testbedrijf onder laboratoriumomstandigheden. De verontreinigingen of andere stoffen die door dit waterfilter worden verminderd zijn niet in het water van alle gebruikers aanwezig.
