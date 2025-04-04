Zoektermen

    De slimme keuze met Ambilight
      Energy Label Europe E Energielabel
      Raadpleeg voor meer informatie het Energielabel (PDF 199.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      55PUS8200/12

      De slimme keuze met Ambilight

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa en Matter Smart Home. Er is zelfs een geïntegreerde microfoon met groot bereik zodat uw opdrachten duidelijk worden opgepikt. Deze TV met Titan OS voor gemak en snelheid is Europees design waarin de hoogste prioriteit is gegeven aan gegevensbeveiliging.

      De slimme keuze met Ambilight

      • 139 cm (55") Ambilight TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos en DTS:X
      Er is TV. En dan is er Ambilight TV

      Er is TV. En dan is er Ambilight TV

      Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij al uw entertainment wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.

      Heldere momenten. Scherpere scènes.

      Heldere momenten. Scherpere scènes.

      Zoom in. Verlies uzelf in de details. Dit is scherpte van 4K die verder gaat dan u zich kunt voorstellen. Met een Pixel Precise Ultra HD scherm voor scherpte en levensecht detail wordt elk moment een ademloze ervaring.

      Omring uzelf met Dolby Atmos en DTS:X

      Omring uzelf met Dolby Atmos en DTS:X

      Met Dolby Atmos voor geluid zoals de regisseur het bedoelde en DTS:X voor een 3D-geluidservaring is het alsof u er echt bent. Door deze extra dimensie toe te voegen aan het geluid krijgt u thuis een meer meeslepende ervaring.

      Titan OS. Vind het gemakkelijk.

      Titan OS. Vind het gemakkelijk.

      Het Philips Smart TV Titan OS-platform biedt u snel alles waar u graag naar kijkt. Van sequels tot series en van documentaires tot drama, alles wat u wilt is beschikbaar via een enkele druk op de knop. Waar u ook naar wilt kijken, houd al de beste streaming-apps binnen handbereik.

      Sluit naadloos aan op smart home-netwerken

      Sluit naadloos aan op smart home-netwerken

      Compatibiliteit met Matter Smart Home brengt draadloze integratie naar je bestaande slimme thuisnetwerk en microfoon met groot bereik. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening en spreek om de TV te bedienen vanuit de Matter Smart Home-app of geïntegreerde Alexa. Dim de lampen. Pas je thermostaat aan. Je kunt zelfs de Philips Ambilight TV inschakelen. Een enkele opdracht doet het allemaal. De TV is ook compatibel met Google-smartspeakers en Apple AirPlay.

      Bediening zonder afstandsbediening

      Bediening zonder afstandsbediening

      Spreek al uw opdrachten uit. Schakel uw televisie in terwijl u de kamer binnenloopt. Spreek tegen Alexa zonder dat u uw afstandsbediening nodig hebt. Dankzij de ingebouwde microfoon met groot bereik en handsfree bediening, kunt u lekker onderuit zakken en genieten van al uw favoriete content op uw Smart TV.

      Extra heldere stemmen met Vocal Boost

      Hoor elk woord met precisie. Dankzij Vocal Boost kan de luisteraar het volume van de dialogen verhogen of verlagen zonder het achtergrondgeluid te beïnvloeden. Op deze manier mist u geen enkel moment omdat alle gesproken inhoud nog helderder overkomt.

      Connectiviteit voorbereid op games

      HDMI 2.0a en VRR helpen u om het maximale uit uw console te halen, met snellere gameplay en soepelere graphics. Met de instellingen voor minimale vertraging, die automatisch worden geactiveerd als u de console inschakelt, bent u klaar voor het volgende level.

      Al uw gegevens worden veilig bewaard

      Van uw smartphones tot tablets en van uw laptops tot smart speakers, de bescherming van uw persoonlijke gegevens is essentieel. Wanneer u verbinding maakt met uw Philips-TV, bent u er zeker van dat vertrouwelijke gegevens altijd op een veilige plek worden bewaard. SafeShark test en controleert voortdurend uw beveiliging, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw cyberveiligheid onze hoogste prioriteit heeft.

      Europees design, duurzaam denken

      Edge-standaard. Dun frame. 4K LED TV. Dit is kwaliteit van Europees design. Met snel en simpel te vinden content dankzij Titan OS is elk klein detail nauwkeurig in elkaar gezet, tot aan de afstandsbediening van gerecycled plastic en de gerecyclede FSC-gecertificeerde verpakking waarin de TV wordt geleverd.

      • Ambilight

        Ambilight-functies
        • Ambilight Suite
        • Past zich aan de muurkleur aan
        • Muziekmodus
        • Gamemodus
        • Lichtwekker
        Ambilight-versie
        Driezijdig

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        55  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        139  cm
        Display
        4K Ultra HD-LED
        Schermresolutie
        3840 x 2160 p
        Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate)
        60 Hz  Hz
        Beeldengine
        Pixel Precise Ultra HD
        Beeldverbetering
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Game
        • Compatibel met HDR10+
        • Home Cinema
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Persoonlijk
        • Ultra-resolutie

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz,720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p -24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-apps*
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT-app*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        Besturingssysteem (OS)
        TITAN OS
        Geheugengrootte (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-functies

        Interactieve TV
        HbbTV
        Spraakassistent*
        • Amazon Alexa Built-in (ingebouwd)
        • Werkt met Google Home
        • Afstandsbediening met microfoon.
        Smart Home-ervaring
        • MATTER
        • Control4
        • Werkt met Apple Home
        Gaming Control Bar
        Gamebar 2.0
        TTS-ondersteuning
        Ja

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Muziekweergaveformaten
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Beeldweergaveformaten
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Geluid

        Audio
        2.0 kanalen
        Uitgangsvermogen (RMS)
        20W
        Luidsprekerconfiguratie
        2x10 W luidsprekers met volledig bereik
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Geluidsverbetering
        • AVL-stand
        • Verbeterd basgeluid
        • Dolby Media Intelligence
        • Entertainment
        • Equalizer
        • Hoorprofiel
        • Nachtstand
        • Kamerkalibratie
        • Persoonlijk
        • Vocal Boost
        Koptelefoonfuncties
        Dolby Atmos voor koptelefoons
        Sound Engine
        IntelliSound
        Hoofdluidspreker
        Full Range Bass Reflex (FR01A)

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        3
        HDMI-functies
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Afspelen met één druk op de knop
        • Audiobediening
        • Stand-by
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, dual band
        • Bluetooth 5.2
        • Werkt met Apple AirPlay
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        HDMI 1
        HDMI 2.1-functies
        • eARC op HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM ondersteund
        EasyLink 2.0
        • Externe instellingen via TV-gebruikersinterface
        • HDMI-CEC voor Philips TV/SB

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        Gaming
        • ALLM and Auto Game
        • HDMI VRR
        HDR
        • Compatibel met HDR10+
        • HDR10
        • HLG

      • Europese energiekaart

        EPREL-registratienummers
        2269636
        Energieklasse voor SDR
        E
        Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld
        53  KWh/1000 u
        Energieklasse voor HDR
        G
        Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld
        80  KWh/1000 u
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        n.v.t.
        Netwerkstand-bymodus
        2,0  W
        Gebruikte panel-technologie
        LED-LCD

      • Vermogen

        Netspanning
        AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        minder dan 0,5 W
        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Eco-modus
        • Lichtsensor
        • Beeld uit (voor radio)

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • 2 AAA-batterijen
        • Voedingskabel
        • Brochure met juridische en veiligheidsgegevens
        • Afstandsbediening
        • Tafelstandaard
        • Snelstartgids

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Zwarte lage plastic rand
        Ontwerp van de standaard
        Zwarte gebogen vierkante standaard van metaal

      • Afmetingen

        Afstand tussen 2 standaarden
        810  mm
        Geschikt voor wandmontage
        200 x 100 mm
        TV zonder standaard (B x H x D)
        1226 x 713 x 88 mm
        TV met standaard (B x H x D)
        1226 x 778 x 275 mm
        Kartonnen verpakking (B x H x D)
        1320 x 806 x 132 mm
        Gewicht van TV zonder standaard
        9,9 kg
        Gewicht van TV met standaard
        10,2 kg
        Gewicht (incl. verpakking)
        13,1 kg

      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • De beschikbaarheid van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp
      • Elektronische Programma Gids (EPG) en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen
      • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • De knop voor over-the-top mediadiensten op de afstandsbediening verschilt per land. Raadpleeg het daadwerkelijke product in de doos.
      • Google Assistent is beschikbaar in verschillende talen en landen, specifiek voor producttypen.
      • De omvang van spraakbedieningsservices varieert per land en taal. Neem voor de meest recente informatie contact op met onze klantenservice.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
