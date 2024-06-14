Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
50PUS8009/12
4K Ambilight TV
Ga helemaal op in wat u kijkt met deze 4k QLED Ambilight TV vol functies! U krijgt een geweldig beeld, realistisch Dolby Atmos-geluid en vloeiende games. Wat u ook kijkt of afspeelt, Ambilight zorgt voor een ongekende TV-avond.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
4K Ambilight TV
totaal
recurring payment
Ambilight TV's zijn de enige TV's met LED-verlichting achter het scherm die reageren op waar u naar kijkt en u onderdompelen in een kleurrijke lichtkrans. Alles verandert: uw TV lijkt groter en u beleeft uw favoriete series, films en games nog intenser.
Geniet van alles waarnaar u kijkt met deze 4K (UHD) LED Ambilight TV. De Philips Pixel Precise Ultra HD Engine optimaliseert de beeldkwaliteit en biedt ultrascherpe beelden, rijke kleuren en vloeiende bewegingen. U ervaart elke keer weer het ultieme kijkplezier.
Dankzij ons TITAN OS smart TV-platform vind u snel en eenvoudig wat u leuk vindt. Geniet u van een serie? Dan kunt u rechtstreeks vanaf het beginscherm verder kijken. Als u op zoek bent naar iets nieuws, kunt u door categorieën zoals actie of drama bladeren en suggesties van de beste streamingservices bekijken - alles op één plek.
Dolby Atmos laat u geluid optimaal ervaren door geluidseffecten te plaatsen in de ruimte om en boven u. Of het nu ruimteschepen zijn die over u heen vliegen of stille voetstappen die van achteren komen, u krijgt het gevoel dat u midden in de actie zit. Of het nu ruimteschepen zijn die over u heen vliegen of stille voetstappen die u van achteren besluipen, het voelt alsof u midden in de actie zit.
Dankzij de snelle gameplay en vloeiende graphics haalt u het beste uit uw console met HDMI VRR. De instelling voor een lage invoervertraging wordt automatisch geactiveerd wanneer u uw console inschakelt. De Ambilight-gamemodus zorgt voor nog meer spanning.
Dankzij naadloze compatibiliteit met Matter en Control4 kunt u deze 4K Ambilight-TV eenvoudig integreren in uw bestaande smarthomenetwerk.
Deze Ambilight-TV heeft een slanke, ingetogen look en u kunt Ambilight gebruiken als sfeerverlichting wanneer het scherm is uitgeschakeld. De afstandsbediening van de TV is gemaakt met gerecycled plastic, onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton en de flyers worden gedrukt op gerecycled papier.
Slanke TV met een slank, aantrekkelijk ontwerp.
Compatibel met Matter en Control4.
Ambilight
Beeld/scherm
Schermresolutie
Tuner/ontvangst/transmissie
Smart TV
Smart TV-functies
Multimediatoepassingen
Geluid
Connectiviteit
Ondersteunde HDMI-videofuncties
Europese energiekaart
Vermogen
Accessoires
Ontwerp/Design
Afmetingen
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.