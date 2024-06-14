Zoektermen

      Energy Label Europe E Energielabel
      Raadpleeg voor meer informatie het Energielabel (PDF 75.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8009/12

      4K Ambilight TV

      Ga helemaal op in wat u kijkt met deze 4k QLED Ambilight TV vol functies! U krijgt een geweldig beeld, realistisch Dolby Atmos-geluid en vloeiende games. Wat u ook kijkt of afspeelt, Ambilight zorgt voor een ongekende TV-avond.

      4K Ambilight TV

      Onze meest voordelige Ambilight TV

      • 126 cm (50") Ambilight TV
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Titan OS smart platform
      • Dolby Atmos-geluid
      Ga volledig op in uw favoriete content. Ambilight TV.

      Ga volledig op in uw favoriete content. Ambilight TV.

      Ambilight TV's zijn de enige TV's met LED-verlichting achter het scherm die reageren op waar u naar kijkt en u onderdompelen in een kleurrijke lichtkrans. Alles verandert: uw TV lijkt groter en u beleeft uw favoriete series, films en games nog intenser.

      Levendige kijkbeleving met een helder, ultrascherp beeld.

      Levendige kijkbeleving met een helder, ultrascherp beeld.

      Geniet van alles waarnaar u kijkt met deze 4K (UHD) LED Ambilight TV. De Philips Pixel Precise Ultra HD Engine optimaliseert de beeldkwaliteit en biedt ultrascherpe beelden, rijke kleuren en vloeiende bewegingen. U ervaart elke keer weer het ultieme kijkplezier.

      Vind het eenvoudig. TITAN OS.

      Vind het eenvoudig. TITAN OS.

      Dankzij ons TITAN OS smart TV-platform vind u snel en eenvoudig wat u leuk vindt. Geniet u van een serie? Dan kunt u rechtstreeks vanaf het beginscherm verder kijken. Als u op zoek bent naar iets nieuws, kunt u door categorieën zoals actie of drama bladeren en suggesties van de beste streamingservices bekijken - alles op één plek.

      Dolby Atmos voor bioscoopgeluid.

      Dolby Atmos voor bioscoopgeluid.

      Dolby Atmos laat u geluid optimaal ervaren door geluidseffecten te plaatsen in de ruimte om en boven u. Of het nu ruimteschepen zijn die over u heen vliegen of stille voetstappen die van achteren komen, u krijgt het gevoel dat u midden in de actie zit. Of het nu ruimteschepen zijn die over u heen vliegen of stille voetstappen die u van achteren besluipen, het voelt alsof u midden in de actie zit.

      Klaar om te gamen. VRR en lage invoervertraging (input lag) op alle consoles.

      Klaar om te gamen. VRR en lage invoervertraging (input lag) op alle consoles.

      Dankzij de snelle gameplay en vloeiende graphics haalt u het beste uit uw console met HDMI VRR. De instelling voor een lage invoervertraging wordt automatisch geactiveerd wanneer u uw console inschakelt. De Ambilight-gamemodus zorgt voor nog meer spanning.

      Sluit naadloos aan op smart home-netwerken.

      Sluit naadloos aan op smart home-netwerken.

      Dankzij naadloze compatibiliteit met Matter en Control4 kunt u deze 4K Ambilight-TV eenvoudig integreren in uw bestaande smarthomenetwerk.

      Afstandsbediening met gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking.

      Deze Ambilight-TV heeft een slanke, ingetogen look en u kunt Ambilight gebruiken als sfeerverlichting wanneer het scherm is uitgeschakeld. De afstandsbediening van de TV is gemaakt met gerecycled plastic, onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton en de flyers worden gedrukt op gerecycled papier.

      Slanke TV met een slank, aantrekkelijk ontwerp.

      Slanke TV met een slank, aantrekkelijk ontwerp.

      Compatibel met Matter en Control4.

      Compatibel met Matter en Control4.

      Technische specificaties

      • Ambilight

        Ambilight-functies
        • Past zich aan de muurkleur aan
        • Modus voor woonkamerlicht
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Lichtwekker
        • Ambilight-animatie bij FTI
        Ambilight-versie
        Driezijdig

      • Beeld/scherm

        Schermdiagonaal (inch)
        50  inch
        Schermdiagonaal (centimeters)
        126  cm
        Display
        4K Ultra HD-LED
        Schermresolutie
        3840 x 2160
        Beeldengine
        Pixel Precise Ultra HD

      • Schermresolutie

        Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie)
        • 640 x 480 - 60 Hz
        • 576p - 50 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60 Hz
        • 2560 x 1440 - 60 Hz
        • 3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz-verwerking

      • Tuner/ontvangst/transmissie

        Digitale TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV-programmagids*
        Elektronische programmagids voor 8 dagen
        Signaalsterkte-indicator
        Ja
        Teletekst
        1000 pagina's Hypertext
        HEVC-ondersteuning
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-apps*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • TITAN-kanaal
        • NFT-app*
        • STB Controller-app
        Besturingssysteem (OS)
        TITAN OS
        Geheugengrootte (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV-functies

        Gebruikersinteractie
        Schermduplicatie
        Interactieve TV
        HbbTV
        Spraakassistent*
        Amazon Alexa Built-in (ingebouwd)
        Smart Home-ervaring
        • Werkt met Amazon Alexa
        • Werkt met Google Assistent
        • MATTER
        • Amazon Alexa Built-in (ingebouwd)

      • Multimediatoepassingen

        Videoweergaveformaten
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Muziekweergaveformaten
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Ondersteunde ondertitelindelingen
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Beeldweergaveformaten
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Geluid

        Uitgangsvermogen (RMS)
        20W
        Luidsprekerconfiguratie
        2x10 W luidsprekers met volledig bereik
        Codec
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Geluidsverbetering
        • Dolby-basversterking
        • Helder klinkende dialogen
        • A.I.-geluid
        • A.I. EQ
        • Dolby-volumeregelaar
        • Nachtstand
        • Geluid aanpassen

      • Connectiviteit

        Aantal HDMI-aansluitingen
        3
        HDMI-functies
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passthrough van afstandsbedieningen
        • Audiobediening
        • Stand-by
        • Afspelen met één druk op de knop
        Aantal USB-aansluitingen
        2
        Draadloze verbinding
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, enkele band
        HDCP 2,3
        Ja op alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja op HDMI1
        HDMI 2.1-functies
        • eARC op HDMI 1
        • eARC/VRR/ALLM ondersteund
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC voor Philips TV/SB
        • Externe instellingen via TV-gebruikersinterface

      • Ondersteunde HDMI-videofuncties

        Gaming
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Compatibel met HDR10+

      • Europese energiekaart

        EPREL-registratienummers
        1960010
        Energieklasse voor SDR
        E
        Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld
        45 kWh/1000u  KWh/1000 u
        Energieklasse voor HDR
        G
        Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld
        78 kWh/1000u  KWh/1000 u
        Energieverbruik wanneer uitgeschakeld
        n.v.t.
        Netwerkstand-bymodus
        2,0  W
        Gebruikte panel-technologie
        LED-LCD

      • Vermogen

        Netspanning
        220 - 240 V, 50/60 Hz
        Stroomverbruik in stand-bystand
        minder dan 0,5 W
        Functies voor energiebesparing
        • Timer voor automatisch uitschakelen
        • Beeld uit (voor radio)
        • Eco-modus
        • Lichtsensor

      • Accessoires

        Meegeleverde accessoires
        • Afstandsbediening
        • 2 AAA-batterijen
        • Tafelstandaard
        • Voedingskabel
        • Snelle gebruikershandleiding
        • Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens

      • Ontwerp/Design

        Kleuren van de TV
        Matzwarte rand
        Ontwerp van de standaard
        Zwarte voetjes

      • Afmetingen

        Afstand tussen 2 standaarden
        810  mm
        Geschikt voor wandmontage
        200 x 100 mm
        TV zonder standaard (B x H x D)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV met standaard (B x H x D)
        1111 x 674 x 255 mm
        Kartonnen verpakking (B x H x D)
        1240 x 785 x 150 mm
        Gewicht van TV zonder standaard
        8,2 kg
        Gewicht van TV met standaard
        8,4 kg
        Gewicht (incl. verpakking)
        10,0 kg

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      • Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.
      • De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
      • Het aanbod van Smart TV-apps verschilt per TV-model en land. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/smarttv.
      • Philips TV Remote-app en verwante functionaliteiten verschillen per TV-model, provider en land, smart device-model en besturingssysteem. Ga voor meer informatie naar: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Elektronische Programma Gids (EPG) en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
      • Netflix-abonnement vereist. Onderhevig aan de voorwaarden op https://www.netflix.com
      • Amazon Prime is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of haar dochterondernemingen. Amazon Alexa is beschikbaar in geselecteerde talen en landen.
      • De knop voor (over-the-top) mediadiensten op de afstandsbediening verschilt per land. Raadpleeg het daadwerkelijke product in de doos.
      • Google Assistent is beschikbaar in verschillende talen en landen, specifiek voor producttypen.
      • De HBO Max-appservice is beschikbaar vanaf augustus 2024.
      • Matter / Control4: deze functie zal in 2024 beschikbaar zijn via een software-update.
