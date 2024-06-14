Dolby Atmos voor bioscoopgeluid.

Dolby Atmos laat u geluid optimaal ervaren door geluidseffecten te plaatsen in de ruimte om en boven u. Of het nu ruimteschepen zijn die over u heen vliegen of stille voetstappen die van achteren komen, u krijgt het gevoel dat u midden in de actie zit. Of het nu ruimteschepen zijn die over u heen vliegen of stille voetstappen die u van achteren besluipen, het voelt alsof u midden in de actie zit.