Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
50PUS8000/12
Ga helemaal op in Ambilight
Maak kennis met Ambilight TV. Smart TV met Titan OS. En Europees kwaliteitsdesign. Films, series en sport direct beschikbaar met sublieme beeldkwaliteit. Laat u meeslepen door kleur, licht en 3D-geluid als in de bioscoop.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
4K Ambilight TV
totaal
recurring payment
Ambilight biedt geïntegreerde LED-verlichting die op alle scènes reageert en u onderdompelt in een kleurrijke lichtkrans. Bij al uw entertainment wordt u nog meer meegesleept in het moment. Als u dit eenmaal hebt meegemaakt, wilt u nooit meer een TV zonder.
Zoom in. Verlies uzelf in de details. Dit is scherpte van 4K die verder gaat dan u zich kunt voorstellen. Met een Pixel Precise Ultra HD scherm voor scherpte en levensecht detail wordt elk moment een ademloze ervaring.
Verwacht meer detail. De beeldkwaliteit is beter van frame tot frame. Met een grotere nadruk op kleuren en contrast worden zelfs de donkerste momenten en de helderste scènes duidelijker.
Met Dolby Atmos voor geluid zoals de regisseur het bedoelde en DTS:X voor een 3D-geluidservaring is het alsof u er echt bent. Door deze extra dimensie toe te voegen aan het geluid krijgt u thuis een meer meeslepender ervaring.
Het Philips Smart TV Titan OS-platform biedt u snel alles waar u graag naar kijkt. Van sequels tot series en van documentaires tot drama, alles wat u wilt is beschikbaar via een enkele druk op de knop. Waar u ook naar wilt kijken, houd al de beste streaming-apps binnen handbereik.
Compatibiliteit met Matter Smart Home brengt draadloze integratie naar je bestaande slimme thuisnetwerk. Druk gewoon op de knop op de afstandsbediening en spreek om de TV te bedienen vanuit de Matter Smart Home-app of via spraakbediening. Dim de lampen. Pas je thermostaat aan. Je kunt zelfs de Philips Ambilight TV inschakelen. Een enkele opdracht doet het allemaal. De TV is ook compatibel met Alexa-apparaten en Apple AirPlay.
Ga voor groot. Ga voor klein. Ga voor een televisie die perfect aansluit bij uw behoeften. Van kleine 43-inch schermen tot een TV van 65 inch, de geweldige 8000-serie heeft altijd de beste keuze.
Edge-standaard. Dun frame. 4K LED TV. Dit is kwaliteit van Europees design. Met snel en simpel te vinden content dankzij Titan OS is elk klein detail nauwkeurig in elkaar gezet, tot aan de afstandsbediening van gerecycled plastic en de gerecyclede FSC-gecertificeerde verpakking waarin de TV wordt geleverd.
Hoor elk woord met precisie. Dankzij Vocal Boost kan de luisteraar het volume van de dialogen verhogen of verlagen zonder het achtergrondgeluid te beïnvloeden. Op deze manier mist u geen enkel moment omdat elke gesproken zin nog helderder overkomt.
HDMI 2.1 en VRR helpen u om het maximale uit uw console te halen, met snellere gameplay en soepelere graphics. Met de instellingen voor minimale vertraging, die automatisch worden geactiveerd als u de console inschakelt, bent u klaar voor het volgende level.
Ambilight
Beeld/scherm
Schermresolutie
Tuner/ontvangst/transmissie
Smart TV
Smart TV-functies
Multimediatoepassingen
Geluid
Connectiviteit
Ondersteunde HDMI-videofuncties
Europese energiekaart
Vermogen
Accessoires
Ontwerp/Design
Afmetingen
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.