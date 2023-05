SmartInfo voor interactieve hotelinfopagina's

Met SmartInfo kunt u via SmartUI uw gasten voorzien van informatie over het hotel of de stad. Zelfs wanneer de TV niet is verbonden met intranet of internet, hebben uw gasten toegang tot deze interactieve hotelinternetpagina. U kunt de informatie eenvoudig regelmatig bijwerken om uw gasten op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in uw hotel.