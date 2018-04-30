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Niet meer leverbaar
24PHS4032/12
Ultraslanke LED-TV
Draagbaar en mooi. De Philips 4000-TV is ontworpen om te gaan waar u gaat. Dankzij het ultraslanke design en de strakke, witte behuizing past hij perfect in iedere kamer.
60 cm (24")
LED-TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Omdat we weten dat u een TV met een klein scherm wilt die er net zo geweldig uitziet als presteert, heeft ons ontwerpteam een elegant frame met een stijlvolle witte en glanzende afwerking gebruikt. Dit frisse, moderne design past in elk interieur.
Philips heeft Digital Crystal Clear ontwikkeld voor een natuurlijk uitziend beeld, ongeacht de bron. Of u nu wilt genieten van uw favoriete series en films, het nieuws wilt zien of gezellig met vrienden wilt kijken, alles wordt weergegeven met optimaal contrast, en de beste kleuren en scherpte.
Dankzij LED-achtergrondverlichting profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik en slanke vormgeving, maar bovendien van een hoge helderheid, ongelofelijk contrast en levendige kleuren.
3.6
van 5
18
Reviews & awards
Steve82
30/04/2018
Deutschland
Top Design & tolles Bild
Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV
Krobotri
13/03/2018
Deutschland
Einfach gigantisch
Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher
ppezzet
18/07/2018
Italia
Perfetto
Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile
Gebaseerd op de resultaten van het Ambilight-proefprogramma in Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk tussen 24 februari 2023 en 28 februari 2025. Tijdens deze periode koos 99,91% van de deelnemers ervoor om hun Ambilight TV te houden, ondanks een retourbeleid met volledige terugbetaling, zonder dat hiervoor een reden hoefde te worden opgegeven.
EPG en actuele gegevens (tot 8 dagen) zijn afhankelijk van land en kabelmaatschappij.
Energieverbruik in kWh per jaar, op basis van het stroomverbruik van de televisie als deze 4 uur per dag, 365 dagen per jaar is ingeschakeld. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe de televisie wordt gebruikt.
De TV biedt ondersteuning voor gratis DVB-uitzendingen. Mogelijk worden bepaalde DVB-aanbieders niet ondersteund. Ga voor een recente lijst met aanbieders naar het gedeelte met veelgestelde vragen van de ondersteuningswebsite van Philips. Voor bepaalde aanbieders zijn voorwaarden en een abonnement vereist. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
(Philips) alleen compatibel met specifieke Philips player-apparaten.
Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.