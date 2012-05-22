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Niet meer leverbaar

BrillianceLED-monitor

234CL2SB/00

4.3

| (32) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan

Superplat LED-scherm. Simpelweg verbluffend.

Het Philips Blade LED-scherm biedt kijkplezier op meerdere niveaus dankzij een superplatte vormgeving en scherpe, levendige kleuren

Bekijk alle voordelen

Superplat LED-scherm. Simpelweg verbluffend.

  • Blade

  • 58,4 cm (23")

  • C-line

HDMI Ready voor entertainment in Full HD

Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).

Ultraplat, modern en gestroomlijnd

Nieuwe serie Philips-monitoren met de nieuwste Slim CCFL- of LED-verlichting, waardoor de ontwerpen slanker zijn dan voorheen. Dankzij dit slanke ontwerp zien de monitoren er niet alleen mooi uit, maar besparen ze ook ruimte op uw bureau.

SmartImage voor optimale gebruiksvriendelijkheid

SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

Technische specificaties

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Recensies

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4.3

van 5

32

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

1

22/05/2012

Nederland

Nederland

Goede functionaliteit met de software

Manco is de "stof-aantrekkingskracht" van de voet. Is niet sotfvrij te houden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor

14/01/2012

Nederland

Nederland

Zeer goede koop

Ik heb het scherm nu al een tijdje in gebruik en ik moet zeggen, het is een geweldig beeldscherm met een scherpe beeldweergave. een genot om mee te werken. Eenvoudige bestelling en snelle levering

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

09/10/2011

Nederland

Nederland

Product levert wat je zoekt

Prima produkt. Helder scherm met goede kijkhoek en scherp. De bediening om het in te stellen is niet even intuitive door de dubbel-functie toetsen maar dit doe je slechts 1-2 keer dus niet een issue. Het enige wat ik minder vond was het afhalen van be beschermingsplastiek - een hele klus en het buigen van de schremhoek voelt eng aan (ie het voelt alsof de scherm mischien kapot zal gaan).

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor

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