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Niet meer leverbaar
Superplat LED-scherm. Simpelweg verbluffend.
Het Philips Blade LED-scherm biedt kijkplezier op meerdere niveaus dankzij een superplatte vormgeving en scherpe, levendige kleuren
Blade
58,4 cm (23")
C-line
Een HDMI Ready apparaat bevat alle benodigde hardware voor High-Definition Multimedia Interface-invoer (HDMI). Een HDMI-kabel zorgt voor hoogwaardige digitale video- en audiosignalen die allemaal door één kabel worden verzonden van een PC of een willekeurig aantal AV-bronnen (zoals set-top boxes, DVD-spelers, A/V-ontvangers en videocamera's).
Nieuwe serie Philips-monitoren met de nieuwste Slim CCFL- of LED-verlichting, waardoor de ontwerpen slanker zijn dan voorheen. Dankzij dit slanke ontwerp zien de monitoren er niet alleen mooi uit, maar besparen ze ook ruimte op uw bureau.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Afbeelding, Entertainment, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
4.3
van 5
32
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
pelikaan
22/05/2012
Nederland
Goede functionaliteit met de software
Manco is de "stof-aantrekkingskracht" van de voet. Is niet sotfvrij te houden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor
visacajoqusi
14/01/2012
Nederland
Zeer goede koop
Ik heb het scherm nu al een tijdje in gebruik en ik moet zeggen, het is een geweldig beeldscherm met een scherpe beeldweergave. een genot om mee te werken. Eenvoudige bestelling en snelle levering
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
jamiebaby
09/10/2011
Nederland
Product levert wat je zoekt
Prima produkt. Helder scherm met goede kijkhoek en scherp. De bediening om het in te stellen is niet even intuitive door de dubbel-functie toetsen maar dit doe je slechts 1-2 keer dus niet een issue. Het enige wat ik minder vond was het afhalen van be beschermingsplastiek - een hele klus en het buigen van de schremhoek voelt eng aan (ie het voelt alsof de scherm mischien kapot zal gaan).
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance 234CL2SB LED Monitor