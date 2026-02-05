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Brilliance LED-monitor
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
234CL2SB/00
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Smart Control-software
Brochure
Gebruiksaanwijzing
Alles (4)
De tekst "SmartImage On/Off" (SmartImage aan/uit) wordt weergegeven op het scherm.
Zijn Philips LCD-schermen Plug & Play?
Waarom wordt tekst op het scherm niet scherp weergegeven en hebben tekens kartelranden?
Wat moet ik doen als ik te veel wijzigingen voor het scherm heb gemaakt?
Probleem met ATI grafische kaart voor HDMI 1080P