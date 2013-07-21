Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
LED-scherm met schitterende beelden in natuurlijke kleuren
Dit mooie, platte scherm is een en al gebruiksgenot. Essentiële kenmerken zoals SmartContrast, dat zorgt voor rijke heldere beelden, maken dit scherm de perfecte keuze!
V Line
22" (55,9 cm)
Philips-monitoren met LED-achtergrondverlichting bevatten geen kwik, een van de meest giftige stoffen in de natuur voor zowel mens als dier. Hierdoor is de monitor de hele levensduur lang milieuvriendelijk, van de productie tot en met de verwijdering.
Witte LED's zijn Solid State-apparaten die sneller op volle sterkte licht geven, waardoor ze snel klaar zijn voor gebruik. LED's bevatten geen kwik en kunnen dus milieuvriendelijk worden weggegooid en gerecycled. Met LED's kan LCD-achtergrondverlichting makkelijker worden gedimd, waardoor de contrastverhouding super hoog is. Dankzij de consistente helderheid op het scherm leveren de LED's een fantastisch nauwkeurige kleurweergave.
4.5
van 5
15
Reviews & awards
93%
beveelt dit product aan
akkey
21/07/2013
Nederland
hij doet het perfect in alle opzichten
perfect scherm met een zeer helder beeld, ook de grootte is voor mij ideaal,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
pummeke
23/06/2013
Nederland
Zeer goed product
Ik ben zeer tevreden over dit product. De heldere beeld kwaliteit en het lage energie verbruik spreekt mij zeer aan. Het is voor mij een plezier om voor dit beeldscherm te zitten en te werken.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
Broekeman
17/06/2013
Nederland
prima scherm
Ik heb eerder een review geplaatst, echter deze had betrekking op een onlangs aangeschafte Smart TV van Philps, waar ik iets minder tevreden over ben. Dat ontdekte ik later pas. De monitor is prima en ik wil het misverstand hierbij dan ook rechtzetten met excuus aan Philips
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 236V3LSB LED monitor