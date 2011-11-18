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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
220V3LSB/00
Niet meer leverbaar
Kan ik de kleurinstelling van mijn monitor wijzigen?
Is het LCD-scherm bestand tegen krassen?
Wat is de aanbevolen vernieuwingsfrequentie voor LCD-monitoren?
Hoe maak ik het oppervlak van het LCD-scherm schoon?
Hoe pas ik de resolutie aan?
Wat moet ik doen als ik te veel wijzigingen voor de monitor heb gemaakt?
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