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Niet meer leverbaar
Stijlvol en voordelig 16:9 HD-scherm
Optimaal kijkplezier met dit voor Vista geschikte HD-beeldscherm! Dankzij VGA-ingangen, Auto Format, SmartContrast en een prachtig glanzende afwerking voorziet de 192E1 in al uw behoeften
48 cm (19") E-line, breedbeeld
WXGA
Responstijd (aan-uit) is de tijd die een vloeibare kristallen cel nodig heeft om achtereenvolgens van actief (zwart) naar inactief (wit) te gaan, en vervolgens weer terug naar actief (zwart). Dit wordt gemeten in milliseconden. Sneller is beter: hoe lager de getallen, hoe sneller de overgangen en hoe minder zichtbaar de beeldartefacts bij de weergave van de overgang van tekst en afbeeldingen. Responstijd (aan-uit) is zeer belangrijk bij het weergeven van zakelijke content zoals documenten, grafieken en foto's.
Een high definition-monitor is een beeldscherm dat is ontworpen om de uitzonderlijke beeldkwaliteit van high definition-beelden te leveren, een beeldscherm dat volledig is voorbereid op HD-bronnen zoals HD set-top boxen. Een HD-monitor biedt een betere beeldkwaliteit dan Progressive Scan, ondersteunt HDCP en voldoet aan strikte standaarden voor HD-schermen die signalen van perfecte beeldkwaliteit in hoge resolutie weergeven via een universele verbinding voor analoge VGA- of ongecomprimeerde digitale DVI-aansluitingen. De monitor geeft 720p- (1280 x 720p bij 50 en 60 Hz Progressive) en 1080i-signalen (1920 x 1080i bij 50 en 60 Hz Interlaced) weer.
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4.5
van 5
20
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
maube
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Janni27
09/10/2011
Nederland
prijs/kwaliteit = uitstekend
snelle levering, prijs was uitstekend zoals de vormgeving ook
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
23/09/2011
Deutschland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 244E1SB LCD monitor with HDMI, Audio, SmartTouch