HD-inhoud direct in beeld

Een high definition-monitor is een beeldscherm dat is ontworpen om de uitzonderlijke beeldkwaliteit van high definition-beelden te leveren, een beeldscherm dat volledig is voorbereid op HD-bronnen zoals HD set-top boxen. Een HD-monitor biedt een betere beeldkwaliteit dan Progressive Scan, ondersteunt HDCP en voldoet aan strikte standaarden voor HD-schermen die signalen van perfecte beeldkwaliteit in hoge resolutie weergeven via een universele verbinding voor analoge VGA- of ongecomprimeerde digitale DVI-aansluitingen. De monitor geeft 720p- (1280 x 720p bij 50 en 60 Hz Progressive) en 1080i-signalen (1920 x 1080i bij 50 en 60 Hz Interlaced) weer.