Betaal later met Klarna
Registreer en krijg €10,- korting
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
LCD-breedbeeldmonitor
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
192E1SB/00
Ga naar de winkel
Log in of maak een account
U hebt direct toegang tot handleidingen, ondersteuning op maat en meer. Het is bovendien gratis, snel en eenvoudig.
Lokale reclamefolder
Gebruikershandleiding
Alles (2)
Wat betekent 'vernieuwingsfrequentie' met betrekking tot een LCD-monitor?
Waarom trillen de beelden op een LCD-scherm niet?
Mijn monitor wordt niet van stroom voorzien (aan-uitlampje brandt niet). Hoe los ik dit op?