Maak kennis met onze Philips Avent Premium 2-in-1 warmer en sterilisator
Nu kan iedereen eenvoudig helpen
We hebben het giswerk uit verwarmen en steriliseren gehaald dus elke verzorger kan eenvoudig helpen. Of je nu een doorgewinterde flessenbereider bent of voor het eerst steriliseert, vanaf nu kun je vol zelfvertrouwen aan de gang.
Snelle, veilige opwarming en sterilisatie. Elke keer weer.
Voedingstijd? Onze waterbadverwarming voldoet aan ziekenhuisnormen en behoudt melkeiwitten beter terwijl de slimme sensor oververhitting voorkomt. Tijd om schoon te maken? Natuurlijke stoom verwijdert 99,9% van alle ziektekiemen². Eenvoudig.
Eén multifunctioneel apparaat
Grondig, veilig en snel – van begin tot eind
De twee meest vertrouwde technologieën in één gebruiksvriendelijk apparaat. De waterbadverwarming voldoet aan ziekenhuisnormen en verwarmt melk rustig in 3 minuten³. En stoom doodt 99,9% van de bacteriën², op een natuurlijke manier.
Behoudt voedingsstoffen
Geen giswerk. Geen oververhitting
Er is geen risico op oververhitting of melkverspilling dankzij de slimme sensor. De verwarmingstijd wordt automatisch afgestemd op de begintemperatuur van de fles.
Steriliseert meerdere voorwerpen
Universeel compatibel
Profiteer optimaal van elke sterilisatiecyclus door flessen, spenen en accessoires tegelijkertijd te steriliseren. Het apparaat is bovendien geschikt voor de meeste flessenmerken.
Warme flesjes in drie minuten – met één druk op de knop*
Tijd om te voeden? Dankzij de waterbadverwarming volgens ziekenhuisnormen blijft de melk vol voedingsstoffen én is alles in drie minuten klaar – handig voor jou én voor wie het even van je overneemt.*
Dood veilig 99,9% van de bacteriën net natuurlijke stoom
Tijd om schoon te maken? Natuurlijke stoom verwijdert 99,9% van de bacteriën en bereikt zelfs de kleinste hoekjes en kiertjes, ideaal voor het steriliseren van babyflessen, fopspenen en klein speelgoed – allemaal zonder chemicaliën.
Gebruikt waterbadverwarming volgens ziekenhuisnormen
Verwarm melk zoals verpleegkundigen dat doen in ziekenhuizen, met waterbadverwarming. In vergelijking met andere methodes behoudt deze beter de melkproteïnen, die essentieel zijn voor de opbouw van het immuunsysteem van je baby. Dankzij onze milde en snelle technologie draag je bij elke voeding bij aan een gezonde ontwikkeling.
Constante melkcirculatie voorkomt hete plekken
Onze verwarmtechnologie behoudt de eiwitten die belangrijk zijn voor een gezonde ontwikkeling van je baby. Door de warmte geleidelijk en constant te laten circuleren, voorkom je te hete plekken die de melk kunnen aantasten. Hierdoor krijgt je baby keer op keer een gelijkmatig verwarmde en voedzame fles.
Slimme sensor voorkomt oververhitting
Wat de begintemperatuur van je melk ook is, onze slimme sensor regelt het voor je. Hij past de opwarmtijd automatisch aan door de begintemperatuur van de melk te detecteren. Geen giswerk en geen risico op oververhitting.
Ondersteunt moeders vanaf dag 1 – download de Pregnancy⁺-app
Pregnancy⁺ helpt je vanaf het begin van de verzorging te plannen, onder de knie te krijgen en te delen. Met dagelijkse informatie over de zwangerschap, voeding, bewegen en weeën, en scanafbeeldingen van de baby's ontwikkeling.
Scan de QR-code om de app te downloaden
Premium 2-in-1 warmer en sterilisator
Een eenvoudige routine bij elke voeding
Snelle, veilige en gelijkmatige verwarming in combinatie met sterilisatie zonder chemicaliën waarbij 99,9% van de bacteriën worden verwijderd².
¹Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 10.109 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2023.
²150 ml melk op kamertemperatuur in een Avent Natural-fles van 260 ml.
³Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii en Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. De testresultaten worden geleverd door een onafhankelijk testlaboratorium.
*150 ml melk op kamertemperatuur in een Avent Natural-fles van 260 ml.
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
