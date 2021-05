Hoe vervang ik de hulpstukken in mijn Philips-groomer?

Uw Philips-groomers, -tondeuses en -baardtrimmers worden mogelijk geleverd met een groot aantal verschillende hulpstukken. Hier leest u hoe u deze hulpstukken kunt vervangen en gebruiken.





Opklikbaar knipelement Het knipelement is het hoofdunit van uw Philips-groomer. De trimmer heeft korte, scherpe randen waarmee u snel en netjes kunt trimmen.



Om het knipelement van het handvat van uw groomer te verwijderen, controleert u of er een ontgrendelknop op de body van uw groomer zit. Zo ja, druk dan op de knop om het eraf te halen.



Als de groomer geen ontgrendelknop heeft, plaatst u een vinger onder de tanden van het knipelement en trekt u omhoog om het te verwijderen. Om het weer te bevestigen, plaatst u eerst het onderste deel in het handvat van de groomer en duwt u vervolgens het tandgedeelte naar binnen tot u een klik hoort. Forceer het hulpstuk niet, omdat dit het apparaat kan beschadigen.



Als u problemen ondervindt bij het bevestigen, controleer dan of er iets vastzit in het handvat en probeer het schoon te maken met een klein borsteltje of een wattenstaafje.

Knipelement met poten Sommige knipelementen hebben lange poten aan de zijkant. Als u dit soort hulpstukken wilt verwijderen, houdt u deze aan beide zijden vast en trekt u ze van het apparaat. Als u ze weer wilt bevestigen, duwt u ze terug in de sleuf tot u een klik hoort.

Kammen met poten Trimkammen kunnen boven op het knipelement van uw Philips-groomer worden geplaatst. U kunt deze gebruiken om het haar op uw hoofd te knippen of om uw baard tot een bepaalde lengte te trimmen.



U kunt deze typen trimkammen eenvoudig verwijderen. Trek ze gewoon van het handvat van uw groomer af. Als u de kam wilt bevestigen, schuift u deze voorzichtig naar beneden over het knipelement, zodat de poten in de daarvoor bestemde sleuven aan de zijkant passen.

Opzetbare kam Om de trimkam van het knipelement te verwijderen, trekt u voorzichtig de achterzijde van het apparaat en schuift u de kam vervolgens uit het knipelement. U kunt een willekeurig type kapje op een knipelement bevestigen door het voorste deel van het kapje op de tanden van het knipelement te schuiven. Duw vervolgens het midden van het kapje omlaag met uw vingers of de palm van uw hand.



Bekijk onderstaande video om te zien hoe u onze nieuwste Philips-baardtrimmer Prestige met unieke ingebouwde trimkam gebruikt. Houd er rekening mee dat de functies op het scheerapparaat variëren afhankelijk van het modeltype. Play Pause

Kammen voor Philips-tondeuses voor kinderen De trimkam van de Philips-tondeuse voor kinderen kan op een andere manier worden vervangen. U moet de kam van de ene kant naar achteren duwen totdat deze volledig loskomt.



Als u deze kam wilt bevestigen, zorg er dan voor dat de zijde met de gewenste haarlengte naar boven wijst. Plaats eerste de ene kant van de kam in het handvat van de trimmer. Plaats vervolgens de andere kant ook en druk tot u een klik hoort.

Scheerblad Sommige Philips-groomers worden geleverd met een scheerblad, dat kan worden gebruikt om comfortabel uw lichaamshaar te scheren.



Om het scheerblad te verwijderen trek u het van het scheerhoofd. Houd het scheerblad aan de zijkanten vast, omdat het middelste deel zeer scherp kan zijn. Bevestig het scheerblad door het weer op het scheerhoofd te klikken tot u een klik hoort.

Bodygroomer-kammen Philips-bodygroomers worden geleverd met een kam die speciaal is ontworpen voor gebruik op uw lichaam. Om de kam te verwijderen, trekt u het achterste deel voorzichtig van het apparaat en verwijdert u het van de scheerunit of duwt u het omhoog van de scheerunit af.



Als u deze kam wilt bevestigen, klikt u hem op het scheerblad.



Houd er rekening mee dat de hulpstukken kunnen verschillen afhankelijk van het model trimmer of de tondeuse die u gebruikt. Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies of neem contact met ons op.