Niets is fijner dan na een drukke dag binnenkomen in een huis met een perfect schoongemaakte vloer. Maar soms is het moeilijk om de tijd te vinden om uw huis zo schoon te houden als u zou willen. Dankzij de uitzonderlijke reinigingsmogelijkheden van de Philips HomeRun-robot bereikt u met veel minder moeite geweldige resultaten. De robot zuigt en dweilt harde vloeren in één keer, zodat er meer fijn stof wordt verwijderd dan met alleen stofzuigen. Loop heerlijk op blote voeten door uw huis zonder bang te zijn voor vuile voetzolen. Om uw huis optimaal hygiënisch te houden, is de dweil gemaakt van ultrafijne vezels om bacteriën van bijvoorbeeld vuile schoenen en huisdierharen efficiënt te verwijderen.