Hoe kan ik plattegronden van mijn huis maken en beheren in de Philips HomeRun-app?

De onderstaande informatie is alleen van toepassing op de 7000- en 3000-serie.

Als u een plattegrond wilt maken van een extra verdieping moet het station daar tijdens het in kaart brengen worden geplaatst. Het is belangrijk dat de robot begint vanaf het basisstation en hiernaar terugkeert wanneer het in kaart brengen is voltooid. Als u een nieuwe plattegrond wilt maken, gaat u in de HomeRun-app naar 'My Maps' (Mijn plattegronden) in het hoofdmenu en klikt u op 'Create map' (Plattegrond maken) of selecteert u het plusteken in de rechterbovenhoek. Volg vervolgens de instructies in de app.



Uw robot kan een plattegrond van elke verdieping in uw huis genereren voor maximaal vijf plattegronden. U kunt maximaal drie plattegronden vergrendelen om te voorkomen dat deze worden overschreven:

Ga naar 'My maps’ (Mijn plattegronden) in het hoofdmenu.

Selecteer het potloodpictogram rechtsboven - er verschijnen slotpictogrammen.

Verschuif het slotpictogram van de plattegronden die u wilt vergrendelen of ontgrendelen.

Zodra de plattegrond van een extra verdieping is gemaakt, kunt u de robot ook gebruiken als het basisstation zich op een andere verdieping bevindt. Selecteer simpelweg de juiste plattegrond in de app en de robot is klaar voor gebruik: