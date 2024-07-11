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Philips-ondersteuning

Hoe kan ik plattegronden van mijn huis maken en beheren in de Philips HomeRun-app?

Lees het onderstaande artikel om te ontdekken hoe u een plattegrond van uw huis kunt maken en beheren in de Philips HomeRun-app.

Robots XU-serie

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XU2100/10, XU2100/20, XU2000/20. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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