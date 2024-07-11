Hoe kan ik plattegronden van mijn huis maken en beheren in de Philips HomeRun-app?

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Lees het onderstaande artikel om te ontdekken hoe u een plattegrond van uw huis kunt maken en beheren in de Philips HomeRun-app.
De Philips HomeRun-robotstofzuiger met dweilfunctie kan een plattegrond van elke vloer in het huis maken, met een maximum van vijf plattegronden.
De robot rijdt door de kamers en met behulp van de lasernavigatie worden de kamers snel gescand om een plattegrond te creëren. Meubilair wordt gedetecteerd om het efficiëntste pad voor toekomstige schoonmaakbeurten te vinden.
Zodra u een plattegrond hebt gemaakt, kunt u beperkte reinigingszones instellen om aan te geven waar de robot wel en niet kan schoonmaken.
Controleer het volgende voordat u begint met in kaart brengen:
De onderstaande informatie is alleen van toepassing op de 7000- en 3000-serie.
Als u een plattegrond wilt maken voor een specifieke verdieping is het van cruciaal belang dat u het station op die specifieke verdieping plaatst. Tijdens het in kaart brengen moet de robot zich in het station bevinden. Als u bijvoorbeeld de tweede verdieping in kaart wilt brengen, plaatst u het station op die verdieping tijdens het in kaart brengen. Wanneer u daarna een specifieke verdieping wilt schoonmaken, kunt u de juiste plattegrond selecteren in de app.
Als u uw eerste plattegrond wilt maken met de Philips HomeRun-app, tikt u op de knop 'Create map' (Plattegrond maken) op het startscherm direct nadat u de robot hebt gekoppeld met de app of wanneer er geen plattegrond is gemaakt. Zodra de robot is teruggekeerd naar het station kunt u de nieuwe plattegrond in de app bekijken. Als u meer plattegronden wilt maken, gaat u naar 'My Maps' (Mijn plattegronden) in het hoofdmenu en klikt u op 'Create map' (Plattegrond maken).
Belangrijk:
De onderstaande informatie is alleen van toepassing op de 7000- en 3000-serie.
Als u een plattegrond wilt maken van een extra verdieping moet het station daar tijdens het in kaart brengen worden geplaatst. Het is belangrijk dat de robot begint vanaf het basisstation en hiernaar terugkeert wanneer het in kaart brengen is voltooid. Als u een nieuwe plattegrond wilt maken, gaat u in de HomeRun-app naar 'My Maps' (Mijn plattegronden) in het hoofdmenu en klikt u op 'Create map' (Plattegrond maken) of selecteert u het plusteken in de rechterbovenhoek. Volg vervolgens de instructies in de app.
Uw robot kan een plattegrond van elke verdieping in uw huis genereren voor maximaal vijf plattegronden. U kunt maximaal drie plattegronden vergrendelen om te voorkomen dat deze worden overschreven:
De onderstaande informatie is alleen van toepassing op de 7000- en 3000-serie.
Zodra u een of meer plattegronden hebt gemaakt, kunt u beperkte reinigingszones instellen in de Philips HomeRun-app:
De onderstaande informatie is alleen van toepassing op de 2000-serie.
Als u uw eerste plattegrond wilt maken met de Philips HomeRun-app, tikt u op de knop 'Create map' (Plattegrond maken) op het startscherm direct nadat u de robot hebt gekoppeld met de app of wanneer er niet eerder een plattegrond is gemaakt. Of klik op het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek, selecteer 'My maps' (Mijn plattegronden) en selecteer het plusteken in de rechterbovenhoek. Volg daarna de instructies in de app. Zodra de robot is teruggekeerd naar het station kunt u de nieuwe plattegrond in de app bekijken. Om meer plattegronden te maken, opent u het hoofdmenu en klikt u op 'My Maps' (Mijn plattegronden).
Belangrijk:
De onderstaande informatie is alleen van toepassing op de 2000-serie.
Als u een nieuwe plattegrond wilt maken, gaat u in de HomeRun-app naar 'My Maps' (Mijn plattegronden) in het hoofdmenu en klikt u op 'Create map' (Plattegrond maken) of selecteert u het plusteken in de rechterbovenhoek. Volg daarna de instructies in de app.
Uw robot kan een plattegrond van elke verdieping in uw huis genereren voor maximaal vijf plattegronden.
Zodra de plattegrond van een extra verdieping is gemaakt, kunt u de robot ook gebruiken als het basisstation zich op een andere verdieping bevindt. Selecteer simpelweg de juiste plattegrond in de app en de robot is klaar voor gebruik:
Zodra u een of meer plattegronden hebt gemaakt, kunt u beperkte reinigingszones instellen in de Philips HomeRun-app:
Als u een plattegrond wilt maken voor een bepaalde verdieping is het van cruciaal belang dat u het station op de desbetreffende verdieping plaatst. Tijdens het in kaart brengen moet de robot in het station blijven staan. Als u een plattegrond wilt maken van de tweede verdieping moet het station daar tijdens het in kaart brengen worden geplaatst. Daarna kunt u de juiste plattegrond kiezen in de app, afhankelijk van de verdieping die u wilt schoonmaken.
Een plattegrond maken
Druk op de aan-uitknop op de robot of tik op het startpictogram in de app om een plattegrond te maken nadat u de robot hebt gekoppeld met de app.
Als u al een plattegrond hebt gemaakt en er nog een wilt maken:
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: XU2100/10, XU2100/20, XU2000/20. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
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