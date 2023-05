Controleer of de robot en uw mobiele apparaat een goede Wi-Fi-dekking hebben. Selecteer het model van uw robot. U kunt het model van uw robot selecteren door de QR-code bovenop de robot te scannen, of u kunt het modelnummer zelf opzoeken op het typeplaatje aan de achterkant van het station. Houd de aan-uitknop en de Home-knop tegelijkertijd drie seconden ingedrukt. De lampjes in de knoppen knipperen oranje om aan te geven dat de robot in de verbindingsmodus voor Wi-Fi staat Klik op de knop 'Join' (Verbinden) als deze zichtbaar is in de app, om verbinding te maken met het netwerk 'Philips robot'. Opmerking: als de knop 'Join' (Verbinden) niet zichtbaar is in de app, sluit u de app en gaat u naar Wi-Fi onder 'Settings' (Instellingen) op het mobiele apparaat. Hier kunt u het netwerk 'Philips robot' selecteren en hiermee verbinding maken.

Als de Wi-Fi-koppeling mislukt: Controleer of u het juiste model robot hebt geselecteerd.

Controleer uw Wi-Fi-verbinding

Controleer of u het juiste Wi-Fi-wachtwoord hebt ingevoerd.

Controleer of de robot nog steeds in de verbindingsmodus voor Wi-Fi staat: u kunt dit herkennen als de lampjes in de twee knoppen op de robot nog steeds oranje knipperen.