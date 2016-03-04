Zoektermen

0

Winkelwagen

Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.

    • 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition 4K Ultra High Definition
      Energy Label Europe B Energielabel
      Raadpleeg voor meer informatie het Energielabel (PDF 209.0KB)

      Brilliance 4K Ultra HD LCD-scherm

      BDM4350UC/00

      4K Ultra High Definition

      Met deze professionele, Philips Ultra HD-monitor van 43 inch ontgaat u helemaal niets dankzij het grote scherm vol details in 4K Ultra High Definition (vier keer de resolutie van Full HD).

      Bekijk alle voordelen

      Dit product is helaas niet meer beschikbaar

      Vergelijkbare producten

      Alle Kantoormonitoren weergeven

      Maak er een bundel van en bespaar Maak er een bundel van en ontvang 1 artikel gratis

      Al uw behoeften voorzien in één aankoop

      Bundelprijs

      Dit overslaan

      Kies één van de volgende opties: Kies één van de volgende producten:

      Accessoires toevoegen

      Dit product
      Brilliance
      - {discount-value}

      Brilliance

      4K Ultra HD LCD-scherm

      totaal

      recurring payment

      4K Ultra High Definition

      Groot en gedetailleerd beeld

      • 43 (108 cm (42,51") diag.)
      • 3840 x 2160 (4K UHD)
      UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

      UltraClear 4K UHD-resolutie (3840 x 2160) voor precisie

      Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.

      IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

      IPS LED-technologie met extra breed scherm voor beeld- en kleurnauwkeurigheid

      IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.

      MultiView 4K voor 4 systemen op één scherm

      MultiView 4K voor 4 systemen op één scherm

      Met de Philips MultiView-functie op dit grote 4K UHD-beeldscherm kunt u maximaal vier systemen in Full HD op één scherm weergegeven. U kunt met de functie Picture-by-Picture (PbP) vier systemen bekijken op één scherm, bijvoorbeeld voor controlekamers of beveiliging. U kunt ook meerdere apparaten zoals twee notebooks naast elkaar bekijken, voor een productievere samenwerking. Of gebruik de Picture-in-Picture-modus (PiP) om een live voetbalwedstrijd via uw set-top box te kijken, terwijl u werkt op uw PC.

      SmartUniformity voor consistente beelden

      SmartUniformity voor consistente beelden

      Verschillen in de helderheid en kleur op LCD-schermen zijn een veelvoorkomend fenomeen. De Philips SmartUniformity-modus zorgt voor nauwkeurige beelden op het gebied van helderheid; die noodzakelijk zijn voor fotografie, ontwerp en afdrukken. Met een meeteenheid voor kleur voor het aanpassen van de kleurnauwkeurigheid, is deze modus gekalibreerd om te voldoen aan de gemiddelde uniformiteit in helderheid die hoger is dan 95%. Door deze modus te selecteren worden uniforme en nauwkeurige beelden geproduceerd.

      SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

      SmartImage-presets voor eenvoudig optimaliseren van beeldinstellingen

      SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!

      MHL-technologie om te genieten van mobiele inhoud op een groot scherm

      MHL-technologie om te genieten van mobiele inhoud op een groot scherm

      Mobile MHL (High Definition Link) is een mobiele audio/video-interface om mobiele telefoons en andere draagbare apparaten rechtstreeks te kunnen verbinden met High Definition-displays. Met een optionele MHL-kabel kunt u uw met MHL compatibele mobiele apparaat aansluiten op dit grote Philips MHL-scherm en zien hoe uw HD-video's tot leven komen met volledig digitaal geluid. Geniet nu niet alleen van uw mobiele games, foto's, films of andere apps op het grote scherm, maar laadt tegelijkertijd uw mobiele apparaat op, zodat u nooit halverwege zonder stroom zit.

      Stijlvolle vormgeving met een smalle rand

      Dankzij de smalle rand heeft dit scherm een stijlvolle uitstraling en is het overal op zijn plek. Het ontwerp is bovendien ideaal voor een matrixvideomuur.

      Krachtige luidsprekers van 7 watt om uw inhoud af te spelen

      Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.

      USB 3.0-hub voor eenvoudige toegang en snel laden

      Supersnelle USB 3.0 beschikt over een overdrachtssnelheid van 5,0 gbit/s, wat ongeveer 10 keer sneller is dan standaard USB 2.0. Hierdoor wordt de gegevensoverdrachttijd sterk teruggebracht en bespaart u tijd en geld. Met meer bandbreedte, fantastische overdrachtssnelheden, beter energiebeheer en superieure totale prestaties, is USB 3.0 de nieuwste wereldwijde standaard waardoor u opslagapparaten met grote capaciteit kunt gebruiken. U hoeft nu niet meer zo lang te wachten voor uw apparaten zijn opgeladen. FastCharge staat u toe om snel op te laden en op pad te gaan. USB 3.0 is ook compatibel met oudere USB 2.0-apparaten.

      SmartConnect met DisplayPort-, HDMI- en VGA-aansluitingen

      Deze Philips-beeldschermen zijn uitgerust met meerdere geavanceerde aansluitingen als VGA, DisplayPort en een universele HDMI-aansluiting, waardoor u kunt genieten van ongecomprimeerde video en audio in hoge resolutie. De nieuwe DisplayPort en HDMI 2.0-aansluiting biedt u een 4K resolutie bij 60 Hz voor prachtig beeld. De USB-aansluitingen zorgen voor een supersnelle gegevensoverdracht met wereldwijde connectiviteit. Ongeacht de bron die u gebruikt, u weet zeker dat dit Philips-beeldscherm ervoor zorgt dat uw investering niet snel verouderd is!

      VESA-montage voor perfecte plaatsing

      Het VESA-patroon biedt compatibiliteit met honderden innovatieve montageoplossingen.

      Geen energieverbruik met de ZeroWatt-schakelaar

      Met de handige ZeroWatt-schakelaar aan de achterkant van de monitor sluit u de monitor volledig af van de netvoeding. Hierdoor verbruikt u geen energie en wordt uw ecologische voetafdruk nog kleiner

      Technische specificaties

      • Beeld/scherm

        Schermgrootte
        42,51 inch (108 cm)
        Beeldformaat
        16:9
        Type LCD-scherm
        IPS LCD
        Type achtergrondverlichting
        W-LED-systeem
        Pixelpitch
        0,2451 x 0,2451 mm
        Optimale resolutie
        3840 x 2160 bij 60 Hz
        Helderheid
        300  cd/m²
        Uniforme helderheid
        96~105%
        Schermkleuren
        Kleurondersteuning 1,07 miljard kleuren (10-bits)
        Contrastverhouding (normaal)
        1200:1
        SmartContrast
        50.000.000:1
        Responstijd (normaal)
        5 ms (grijs naar grijs)*
        Kijkhoek
        • 178º (H)/178º (V)
        • bij C/R > 20
        Beeldverbetering
        SmartImage
        Effectief weergavegebied
        941,2 x 529,4 (h x v)
        Scanfrequentie
        VGA/HDMI: 30 - 99 kHz; DP: 30 - 160 kHz (H) / VGA: 56 - 80 Hz; HDMI/DP: 23 - 80 Hz (V)
        sRGB
        Ja
        MHL
        1080p bij 60 Hz
        Delta E
        < 3
        Trillingsvrij
        Ja
        Displaycoating
        Antireflectie, 3H, waas 1%

      • Connectiviteit

        Signaalinvoer
        • VGA (analoog)
        • DisplayPort x 2
        • HDMI (2.0) - MHL x 2
        USB
        USB 3.0 x 4 (1 met snel opladen)*
        Gesynchroniseerde invoer
        • Aparte synchronisatie
        • Synchronisatie op groen
        Audio (in/uit)
        • Audio-ingang voor PC
        • Hoofdtelefoonuitgang

      • Comfort

        Ingebouwde luidsprekers
        7 W x 2
        Plug & Play-compatibiliteit
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
        Gebruikersgemak
        • SmartImage
        • Multi-view
        • Gebruiker
        • Menu
        • Aan/Uit
        OSD-talen
        • Braziliaans Portugees
        • Tsjechisch
        • Nederlands
        • Engels
        • Fins
        • Frans
        • Duits
        • Grieks
        • Hongaars
        • Italiaans
        • Japans
        • Koreaans
        • Pools
        • Portugees
        • Russisch
        • Vereenvoudigd Chinees
        • Spaans
        • Zweeds
        • Traditioneel Chinees
        • Turks
        • Oekraïens
        Andere handige opties
        • Kensington-slot
        • VESA-standaard (200 x 200 mm)
        Beheersoftware
        SmartControl
        MultiView
        • PIP (2 apparaten)
        • PBP (4 apparaten)

      • Vermogen

        ECO-modus
        46,5 W (normaal)
        Stroomvoorziening
        • Ingebouwd
        • 100 - 240 V AC, 50-60 Hz
        Uitmodus
        0 W met wisselstroomschakelaar
        Ingeschakeld
        63,1 W (normaal) (testmethode EnergyStar 6.0)
        Stand-bymodus
        < 0,5 W (normaal)
        LED-indicator voor voeding
        • In werking - wit
        • Stand-bymodus - wit (knipperend)

      • Afmetingen

        Verpakking in mm (b x h x d)
        1070 x 680 x 160  mm
        Product zonder standaard (mm)
        968 x 562 x 82  mm
        Product met standaard (max. hoogte)
        968 x 630 x 259  mm

      • Gewicht

        Product met verpakking (kg)
        14,29  kg
        Product met standaard (kg)
        9,72  kg
        Product zonder standaard (kg)
        9,40  kg

      • Voorwaarden voor een goede werking

        Hoogte
        In werking: 3658 m, niet in werking: 12.192 m
        Temperatuurbereik (in bedrijf)
        0 °C tot 40 °C  °C
        MTBF
        70.000 uur (achtergrondverlichting niet meegerekend)  uur
        Relatieve vochtigheid
        20%-80  %
        Temperatuurbereik (opslag)
        -20 °C tot 60 °C  °C

      • Duurzaamheid

        Milieu en energie
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        Recyclebaar verpakkingsmateriaal
        100  %
        Specifieke stoffen
        • PVC/BFR-vrije behuizing
        • Kwikvrij

      • Voldoet aan de normen

        Officiële goedkeuringen
        • CECP
        • WEEE
        • KCC
        • PSE
        • VCCI
        • J-MOSS
        • EPA
        • BSMI
        • SEMKO
        • RCM
        • CE-markering
        • FCC-klasse B
        • EAC
        • cETLus
        • TÜV/ISO 9241-307
        • PSB
        • E-stand-by
        • SASO
        • CB
        • China RoHS
        • OEKRAÏENS
        • Koeweit
        • KUCAS
        • ICES-003

      • Kast

        Afwerking
        Glanzend (voorrand) / structuur (voet / achterzijde)
        Voet
        Zilver
        Rand voorzijde
        Zwart
        Achterzijde
        Zwart

      • Inhoud van de doos:

        Kabels
        VGA, HDMI, DP, audio, voeding
        Monitor met standaard
        Ja
        Gebruikersdocumentatie
        Ja

      Badge-D2C

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.

      Voorgestelde producten

      Onlangs bekeken producten

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.
      • Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
      • Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit
      • Voor een volledige lijst met MHL-compatibele producten raadpleegt u www.mhlconsortium.org
      • Snel opladen voldoet aan USB BC 1.2-standaard
      • Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse
      • Vier ingangen vereist voor 4 systemen op één scherm.
      Terug naar boven
      Warranty icon

      Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt
      genieten

      Bekijk ons garantiebeleid
      Refurbishment icon

      Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities*

      Ontdek onze beter-dan-nieuw producten
      Parts and accessories

      Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product*

      Shop onderdelen en accessoires
      Sustainability icon

      Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu

      Lees meer over onze duurzaamheidsdoelen

      *Alleen van toepassing op Persoonlijke verzorging, Verzorging voor moeder en kind en Huishoudelijke artikelen.

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle rechten voorbehouden.

      U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.