Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
BDM4350UC/00
4K Ultra High Definition
Met deze professionele, Philips Ultra HD-monitor van 43 inch ontgaat u helemaal niets dankzij het grote scherm vol details in 4K Ultra High Definition (vier keer de resolutie van Full HD).Bekijk alle voordelen
Dit product is helaas niet meer beschikbaar
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
4K Ultra HD LCD-scherm
totaal
recurring payment
Deze Philips-schermen hebben hoogwaardige panelen voor UltraClear-beeld met een resolutie van 4K UHD (3840 x 2160). Of u nu een veeleisende professional bent die uiterst gedetailleerde beelden voor CAD-oplossingen nodig heeft, grafische 3D-toepassingen gebruikt of een financieel expert bent die met enorme spreadsheets werkt, de schermen van Philips laten de beelden tot leven komen.
IPS-schermen maken gebruik van een geavanceerde technologie waardoor u kunt genieten van een extra brede kijkhoek van 178/178 graden. Hierdoor kunt u het scherm vanuit bijna elke hoek zien. De IPS-schermen bieden, in tegenstelling tot de normale TN-panelen, scherpe beelden met levendige kleuren. Niet alleen ideaal voor het bekijken van foto's, het afspelen van films en het surfen op internet, maar ook voor professionele toepassingen waarbij kleurnauwkeurigheid en constante helderheid zeer belangrijk is.
Met de Philips MultiView-functie op dit grote 4K UHD-beeldscherm kunt u maximaal vier systemen in Full HD op één scherm weergegeven. U kunt met de functie Picture-by-Picture (PbP) vier systemen bekijken op één scherm, bijvoorbeeld voor controlekamers of beveiliging. U kunt ook meerdere apparaten zoals twee notebooks naast elkaar bekijken, voor een productievere samenwerking. Of gebruik de Picture-in-Picture-modus (PiP) om een live voetbalwedstrijd via uw set-top box te kijken, terwijl u werkt op uw PC.
Verschillen in de helderheid en kleur op LCD-schermen zijn een veelvoorkomend fenomeen. De Philips SmartUniformity-modus zorgt voor nauwkeurige beelden op het gebied van helderheid; die noodzakelijk zijn voor fotografie, ontwerp en afdrukken. Met een meeteenheid voor kleur voor het aanpassen van de kleurnauwkeurigheid, is deze modus gekalibreerd om te voldoen aan de gemiddelde uniformiteit in helderheid die hoger is dan 95%. Door deze modus te selecteren worden uniforme en nauwkeurige beelden geproduceerd.
SmartImage is een exclusieve, geavanceerde technologie van Philips die de inhoud van uw scherm analyseert voor optimale beeldprestaties. In de gebruiksvriendelijke interface kunt u verschillende modi selecteren, zoals Kantoor, Foto, Film, Game, Economisch enz., zodat de weergave altijd optimaal is afgestemd op de toepassing die u gebruikt. Afhankelijk van uw keuze optimaliseert SmartImage op dynamische wijze het contrast, de kleurverzadiging en de scherpte van afbeeldingen en video's voor optimale weergaveprestaties; de modus Economisch biedt opzienbarende energiebesparingen. En dat alles in realtime en met één druk op de knop!
Mobile MHL (High Definition Link) is een mobiele audio/video-interface om mobiele telefoons en andere draagbare apparaten rechtstreeks te kunnen verbinden met High Definition-displays. Met een optionele MHL-kabel kunt u uw met MHL compatibele mobiele apparaat aansluiten op dit grote Philips MHL-scherm en zien hoe uw HD-video's tot leven komen met volledig digitaal geluid. Geniet nu niet alleen van uw mobiele games, foto's, films of andere apps op het grote scherm, maar laadt tegelijkertijd uw mobiele apparaat op, zodat u nooit halverwege zonder stroom zit.
Dankzij de smalle rand heeft dit scherm een stijlvolle uitstraling en is het overal op zijn plek. Het ontwerp is bovendien ideaal voor een matrixvideomuur.
Er zijn twee stereoluidsprekers van hoge kwaliteit geïntegreerd in het beeldscherm. Deze kunnen in het zicht naar voren of uit het zicht omlaag, omhoog, naar achteren, enz. gericht zijn, afhankelijk van het model en het ontwerp.
Supersnelle USB 3.0 beschikt over een overdrachtssnelheid van 5,0 gbit/s, wat ongeveer 10 keer sneller is dan standaard USB 2.0. Hierdoor wordt de gegevensoverdrachttijd sterk teruggebracht en bespaart u tijd en geld. Met meer bandbreedte, fantastische overdrachtssnelheden, beter energiebeheer en superieure totale prestaties, is USB 3.0 de nieuwste wereldwijde standaard waardoor u opslagapparaten met grote capaciteit kunt gebruiken. U hoeft nu niet meer zo lang te wachten voor uw apparaten zijn opgeladen. FastCharge staat u toe om snel op te laden en op pad te gaan. USB 3.0 is ook compatibel met oudere USB 2.0-apparaten.
Deze Philips-beeldschermen zijn uitgerust met meerdere geavanceerde aansluitingen als VGA, DisplayPort en een universele HDMI-aansluiting, waardoor u kunt genieten van ongecomprimeerde video en audio in hoge resolutie. De nieuwe DisplayPort en HDMI 2.0-aansluiting biedt u een 4K resolutie bij 60 Hz voor prachtig beeld. De USB-aansluitingen zorgen voor een supersnelle gegevensoverdracht met wereldwijde connectiviteit. Ongeacht de bron die u gebruikt, u weet zeker dat dit Philips-beeldscherm ervoor zorgt dat uw investering niet snel verouderd is!
Het VESA-patroon biedt compatibiliteit met honderden innovatieve montageoplossingen.
Met de handige ZeroWatt-schakelaar aan de achterkant van de monitor sluit u de monitor volledig af van de netvoeding. Hierdoor verbruikt u geen energie en wordt uw ecologische voetafdruk nog kleiner
Beeld/scherm
Connectiviteit
Comfort
Vermogen
Afmetingen
Gewicht
Voorwaarden voor een goede werking
Duurzaamheid
Voldoet aan de normen
Kast
Inhoud van de doos:
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.