Philips-ondersteuning De verbinding tussen de babyunit en de app wordt vaak verbroken

Als de verbinding tussen de babyunit en de Philips Avent-babyfoon+-app niet naar wens is, volg je de onderstaande stappen om de verbinding te verbeteren.

Controleer of het Wi-Fi-signaal sterk en stabiel is. Controleer de sterkte van het Wi-Fi-signaal op de instellingenpagina van de app. Het werkt het beste wanneer 'Excellent' (Uitstekend) of 'Good' (Goed) wordt weergegeven. Gebruik een Wi-Fi-repeater voor een sterker signaal.

Zorg dat je de nieuwste versie van de Philips Avent-babyfoon+-app gebruikt. Als dit niet het geval is, update je de app op je smartphone.

Start de Philips Avent-babyfoon+-app opnieuw op je smartphone.

Start de modem en/of de router opnieuw op.

Start de babyunit opnieuw op door op de aan/uitknop te drukken.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCD971/26 , SCD973/26 , SCD974/26 .