Philips-ondersteuning De verbinding tussen de babyunit en de ouderunit wordt vaak verbroken

Als de verbinding tussen de babyunit en de ouderunit zo nu en dan wordt verbroken, of als er geluidsonderbrekingen zijn, volg je de onderstaande stappen om het probleem op te lossen.

Probeer een andere locatie. Mogelijk ligt de afstand tussen de babyunit en de ouderunit in de buurt van de limiet voor het zend-/ontvangstbereik of ondervind je storing van andere draadloze apparaten die op 2,4 GHz werken.

Verklein de afstand tussen de babyunit en de ouderunit of schakel andere draadloze 2,4GHz-apparaten uit (laptops, mobiele telefoons, magnetrons, enz.). Het kan tot 15 seconden duren voordat de verbinding tussen de units is hersteld.

Start de babyunit en de ouderunit opnieuw op.

Controleer de signaalsterkte van de Wi-Fi-router van je babyunit in de Babyfoon+-app. Het werkt het beste wanneer 'Excellent' (Uitstekend) of 'Good' (Goed) wordt weergegeven. Als het signaal zwak is, zet je de Wi-Fi-router dichter bij de babyunit of gebruik je een Wi-Fi-repeater voor een goede en stabiele verbinding voor optimale prestaties.

Reset de router en het modem. Haal de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 10 seconden en steek de stekker weer in het stopcontact.

Om vooral 's nachts een stabiele verbinding te garanderen moet je ervoor zorgen dat de babyunit met een geschikte stroomadapter op het stopcontact is aangesloten. Gebruik altijd de meegeleverde adapter voor optimale oplaadprestaties.

Om vooral 's nachts een stabiele verbinding te garanderen moet je ervoor zorgen dat de babyunit met een geschikte stroomadapter op het stopcontact is aangesloten. Gebruik altijd de meegeleverde adapter voor optimale oplaadprestaties. Als je de modus Direct gebruikt, probeer je Automatisch of omgekeerd. Test welke modus het beste bij je vereisten past.