Philips-ondersteuning Er komt voedsel uit de kan tijdens het mengen

Om morsen tijdens het mengen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de kan goed is vergrendeld door de onderstaande stappen te volgen.

De kan op het apparaat vergrendelen Plaats de kan op de hoofdunit van het apparaat met het deksel erop. Breng het mengpictogram op de kan op één lijn met het ontgrendelingspictogram op het apparaat. Draai de kan rechtsom totdat deze goed vastzit in het apparaat. Draai de kan helemaal rechtsom tot het mengpictogram op de kan zich op één lijn bevindt met het ontgrendelingspictogram op het apparaat, zodat de groef onder het handvat in het vergrendelgebied klikt Zie de onderstaande afbeeldingen om te zien hoe u de pictogrammen correct uitlijnt. Zie de onderstaande afbeeldingen om te zien hoe u de pictogrammen correct uitlijnt.