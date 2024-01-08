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Philips-ondersteuning

Er komt voedsel uit de kan tijdens het mengen

Om morsen tijdens het mengen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de kan goed is vergrendeld door de onderstaande stappen te volgen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCF883/02 , SCF881/01 , SCF883/01 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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