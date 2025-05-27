Philips-ondersteuning

Mijn Philips Avent-babyfoon-app+ stuurt mij valse meldingen

Valse meldingen kunnen worden veroorzaakt doordat de gevoeligheid van het apparaat te hoog is ingesteld. Probeer de gevoeligheidsinstelling te verlagen om deze valse meldingen te voorkomen. Lees de volgende secties voor meer informatie.