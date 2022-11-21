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    Philips-ondersteuning

    Mijn gast kan de video niet zien op de Philips Avent-babyfoon+-app

    Gepubliceerd op 21 november 2022

    Als de gastgebruiker de video niet op de app kan zien, volg dan de onderstaande tips voor probleemoplossing om dit probleem op te lossen: 

    • Het is mogelijk dat de gast nog steeds een account bij Philips moet aanmaken. Laat je vriend/familielid eerst de Philips Avent Baby Monitor+-app downloaden en een account aanmaken. Stuur de uitnodiging naar de gastgebruiker nadat je gast een account heeft geregistreerd.
    • De gastgebruiker die je wilt uitnodigen, kan op een ander continent wonen. Zorg ervoor dat de gastgebruiker hetzelfde land als jijzelf kiest tijdens het registreren van zijn of haar gebruikersaccount.
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