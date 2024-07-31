Ik kan mijn apparaten en de app Philips Avent Babyfoon+ niet instellen
Gepubliceerd op 31 juli 2024
Als je de Philips Avent Connected-babyfoon en de app Philips Avent Babyfoon+ niet kunt instellen, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen je helpen een oplossing te vinden.
Controleer of je een SSID hebt gekozen dat een netwerk van 2,4 GHz ondersteunt.
Controleer of het Wi-Fi-signaal sterk en stabiel is. Als het signaal zwak is, kun je de babyunit verplaatsen naar een andere locatie, maar niet verder dan 1,5 m (5 ft) van de baby. Je kunt ook de Wi-Fi-router resetten.
Gebruik een Wi-Fi-repeater voor een sterker signaal. Gebruik dezelfde SSID (de netwerknaam) en gebruik hetzelfde wachtwoord voor de router en de repeater.
Gebruik hetzelfde Wi-Fi-netwerk voor het smart-apparaat (mobiele telefoon) en de babyfoon.
Controleer het led-lampje op de babyunit. Als het lampje rood knippert (tijdens het koppelen van de app en de babyunit), is de ingevoerde SSID of het Wi-Fi-wachtwoord onjuist. Herhaal het installatieproces met het juiste wachtwoord.
Als het led-lampje op de babyunit rood brandt, is de babyfoon verbonden met de Wi-Fi-router maar niet met internet. Controleer of je internettoegang hebt via andere apps zoals YouTube, Facebook, enz. Als andere apps niet reageren, moet je de internettoegang herstellen. Als je internettoegang hebt, is de server mogelijk tijdelijk niet beschikbaar. Wacht 30 minuten en herhaal vervolgens het installatieproces.
Zorg ervoor dat andere apparaten de babyfoon niet storen. Apparaten zoals magnetrons, laptops enz. kunnen het Wi-Fi-signaal verstoren. Probeer een andere locatie of vergroot de afstand tussen dergelijke apparaten en de babyfoon.
Houd het mobiele apparaat met de QR-code op een geschikte afstand van de camera op de babyfoon. De afstand moet 5 tot 15 centimeter (2 tot 6 ") zijn.
Als de camera de QR-code nog steeds niet kan lezen, zorg dan voor voldoende licht in de kamer. Controleer de beeldschermhelderheid en wijzig deze indien nodig.
Als de nachtmodus is ingeschakeld, schakel je deze uit, pas je de beeldschermhelderheid aan en probeer je het opnieuw.
Wanneer de babyfoon de QR-code heeft gelezen, hoor je een bevestigingsgeluid en gaat het led-lampje op de babyunit wit branden.
Een wit led-lampje geeft aan dat de babyunit is verbonden met de Wi-Fi-router. De babyfoon is klaar om verbinding te maken met de app.
Een groen led-lampje geeft aan dat het apparaat klaar is om verbonden te worden met de ouderunit.
Misschien zijn er al drie personen die je baby in de gaten houden. Met de app kunnen slechts drie personen/gebruikers tegelijkertijd kijken. Als je beheerdersrechten hebt, kun je de toegang voor een van de gasten verwijderen om zelf te kunnen kijken.
Houd er rekening mee dat bij de Philips Avent Premium Connected-babyfoon (SCD971, SCD973) de slaapgegevens tijdens het resetten worden verwijderd. Als je de gegevens na de reset wilt bekijken, maak dan voor de reset screenshots van de app.
Volg de onderstaande stappen om te resetten:
Houd op de ouderunit de modusknop en de terugspreek-knop tegelijkertijd ongeveer 10 seconden ingedrukt.
Wanneer het bericht op het scherm om bevestiging vraagt, tik je op Continue (Doorgaan).
Houd de aan-uitknop op de babyunit langer dan 10 seconden ingedrukt. Het led-lampje knippert afwisselend groen en oranje. Het terugzetten naar de fabrieksinstellingen is voltooid zodra het led-lampje groen brandt.
Je moet alle instellingen bijwerken, inclusief de SSID (netwerknaam), het wachtwoord en de app-gebruikers van de verbonden Wi-Fi-router.
Je kunt de babyfoon nu opnieuw koppelen met de app.
Heb je nog steeds problemen met het instellen van je Philips Avent Connected-babyfoon? Als geen van deze tips helpt, neem dan contact met ons op.