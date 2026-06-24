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Philips-ondersteuning

Het display van mijn bad- en kamerthermometer van Philips Avent knippert.

Als het display van je bad- en kamerthermometer van Philips Avent knippert, moet je de batterij vervangen. Een knipperend display geeft aan dat de batterij bijna leeg is en dit kan leiden tot onnauwkeurige metingen. Volg onderstaande instructies voor het vervangen van de batterij.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCH480/00 , SCH480/20 .

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