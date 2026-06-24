Philips-ondersteuning Ik zie een stip op het display van mijn digitale thermometer van Philips Avent

De stip op het display van je Philips Avent-thermometer geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij zodra dit symbool gaat branden. Zo weet je zeker dat je thermometer nauwkeurige metingen geeft. Ontdek hoe je zelf de batterij vervangt.

De batterij van je Philips Avent-thermometer is bijna leeg Vervang de batterij zodra de batterij-indicator gaat branden. Zo weet je zeker dat je thermometer nauwkeurige metingen geeft. Instructies om de batterij te vervangen Knijp voorzichtig in de zijkant van de dop om deze te verwijderen Verwijder de batterij voorzichtig uit de lade. Opmerking: trek de batterijlade (A) niet meer dan 1 cm naar buiten, anders kan de sensor afbreken. Je moet de lade een beetje naar buiten trekken om bij de batterij te kunnen. Plaats de nieuwe batterij Plaats de dop terug op de thermometer OPMERKING: Batterijen bevatten gevaarlijke materialen. Zorg dat je gebruikte batterijen op de juiste manier afvoert.