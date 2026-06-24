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Philips-ondersteuning

Ik zie een stip op het display van mijn digitale thermometer van Philips Avent

De stip op het display van je Philips Avent-thermometer geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij zodra dit symbool gaat branden. Zo weet je zeker dat je thermometer nauwkeurige metingen geeft. Ontdek hoe je zelf de batterij vervangt.

Avent Thermometer battery indicator

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCH400/00 , SCH400/30 .

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