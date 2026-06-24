Ik zie een stip op het display van mijn digitale thermometer van Philips Avent

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De stip op het display van je Philips Avent-thermometer geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Vervang de batterij zodra dit symbool gaat branden. Zo weet je zeker dat je thermometer nauwkeurige metingen geeft. Ontdek hoe je zelf de batterij vervangt.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: SCH400/00 , SCH400/30 .
Hoe nauwkeurig Is mijn digitale thermometer van Philips Avent?
Wat betekent het batterijsymbool op het display van de digitale thermometer?
Hoe zorg ik dat mijn digitale thermometer van Avent nauwkeuriger is?
Kan ik de digitale thermometer van Philips Avent steriliseren?
Kan ik de batterij van de digitale thermometer zelf vervangen?