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Philips-ondersteuning

Haar raakt verstrikt in de Philips Multistyler-warmteborstel

Als je haar vastzit of verstrikt raakt in de Philips Multistyler-warmteborstel, kun je onze eenvoudige suggesties proberen om het probleem op te lossen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHH822/00 , BHH811/00 , BHH814/00 .

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