Haar raakt verstrikt in de Philips Multistyler-warmteborstel

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Als je haar vastzit of verstrikt raakt in de Philips Multistyler-warmteborstel, kun je onze eenvoudige suggesties proberen om het probleem op te lossen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHH822/00 , BHH811/00 , BHH814/00 .
Kan ik het snoer na gebruik rond de Philips-styler wikkelen?
Kan krullen of stijlen mijn haar beschadigen?
Is mijn Philips-haarstyler asbestvrij?
Waar vind ik het model- en serienummer van mijn Philips-haarstyler?
Kan ik de Philips-haarstyler gebruiken op nat haar?
Hoe maak ik de Philips-haarstyler schoon?