Bij sommige Sonicare-modellen is de Easy-start-functie standaard ingeschakeld. Met de Easy-start-functie kunt u de trillingen geleidelijk aan verhogen om te wennen aan elektrisch tandenpoetsen. Schakel de Easy-start-functie uit voor krachtigere trillingen. U vindt de gedetailleerde instructies om de Easy-start-functie uit te schakelen in de gebruikershandleiding die u bij uw Philips Sonicare-tandenborstel was meegeleverd.