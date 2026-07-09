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Philips-ondersteuning

Mijn Philips-haarstyler wordt vanzelf uitgeschakeld

Als je Philips-föhn of -stijltang tijdens gebruik vanzelf wordt uitgeschakeld, volg dan ons probleemoplossingsadvies om dit probleem op te lossen.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: BHD272/00 , BHD308/10 , BHD340/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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