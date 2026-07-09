Mijn Philips-haarstyler wordt vanzelf uitgeschakeld
Als je Philips-föhn of -stijltang tijdens gebruik vanzelf wordt uitgeschakeld, volg dan ons probleemoplossingsadvies om dit probleem op te lossen.
Afhankelijk van je haarstylermodel kan dit een automatische uitschakelfunctie hebben. Dit betekent dat de styler automatisch wordt uitgeschakeld als de styler een minuut niet actief is. Dit is voor je eigen veiligheid. Schakel de styler weer in en blijf het apparaat gebruiken.
Sommige Philips-haarstylers worden uitgeschakeld wanneer deze oververhit raken. In dat geval raden we je aan de styler even niet meer te gebruiken. Als de styler na een paar minuten is afgekoeld, kun je deze weer inschakelen.
Als je Philips-föhn plotseling niet meer werkt tijdens gebruik, controleer dan aan de achterkant of het rooster verstopt is door stof of haar. Reinig in dat geval je föhn aan de hand van de instructies in de gebruiksaanwijzing. Als je de bovenstaande suggesties hebt geprobeerd maar het stylingapparaat blijft uitschakelen tijdens gebruik, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:BHD272/00 , BHD308/10 , BHD340/10 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›