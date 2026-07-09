Mijn Philips-stijltang maakt mijn haar niet steil

Als je niet blij bent met de resultaten van je Philips-stijltang, lees dan het onderstaande probleemoplossingsadvies om dit probleem op te lossen.
Het kan zijn dat je een dikke haarlok probeert te ontkrullen. Dit heeft invloed op de kwaliteit van het ontkrullen. Mogelijk moet je het proces een paar keer herhalen. Probeer een klein gedeelte van het haar te nemen, niet meer dan 5 tot 6 cm breed om je haar in één keer te ontkrullen. Voor de Philips SenseIQ-straightener kun je ook de 'Fast'-modus proberen of een andere handmatige instelling kiezen voor snellere ontkrulresultaten.
Droog je haar altijd eerst voordat je het ontkrult. Het ontkrullen van nat of vochtig haar kan niet alleen je haar beschadigen, maar geeft ook niet de beste resultaten.
Een andere tip voor de beste resultaten met je stijltang is door voldoende druk uit te oefenen. Zorg ervoor dat je haar stevig tussen de platen van je stijltang is gedrukt.
Ontkrullen vereist wat geduld. Beweeg de stijltang voorzichtig en langzaam naar beneden. Als je nog steeds niet tevreden bent met de resultaten van je Philips-stijltang, neem dan contact met ons op voor verdere ondersteuning.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:BHS732/00 , BHS520/00 , BHS752/00 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›