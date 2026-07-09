Mijn Philips-stijltang maakt mijn haar niet steil

Het kan zijn dat je een dikke haarlok probeert te ontkrullen. Dit heeft invloed op de kwaliteit van het ontkrullen. Mogelijk moet je het proces een paar keer herhalen.

Probeer een klein gedeelte van het haar te nemen, niet meer dan 5 tot 6 cm breed om je haar in één keer te ontkrullen.

Voor de Philips SenseIQ-straightener kun je ook de 'Fast'-modus proberen of een andere handmatige instelling kiezen voor snellere ontkrulresultaten.