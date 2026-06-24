Mijn Philips-sapcentrifuge werkt niet

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Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw Philips-sapcentrifuge niet goed werkt. Ontdek hoe wij u kunnen helpen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HR1855/70 , HR1922/20R1 , HR1856/70R1 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Wat betekent de wortel op mijn Philips-sapkan?
Is het apparaat vaatwasmachinebestendig?
Kan het apparaat verkleuren als ik intens gekleurde groente- en fruitsoorten verwerk?
Waarom voelt de pulp vochtig aan?
Kan ik sap uit citrusvruchten (zoals sinaasappels, citroenen of limoenen) persen met mijn sapcentrifuge?