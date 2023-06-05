Mijn Philips OneBlade werkt niet

Als uw scheerapparaat niet wordt opgeladen, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.
Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.
Om veiligheidsredenen werkt de Philips OneBlade alleen draadloos. Controleer of uw OneBlade is aangesloten op een stopcontact. Zo ja, haal dan de steker uit het stopcontact en schakel het weer in. Het zou nu moeten werken.
Het is mogelijk dat uw OneBlade niet goed is opgeladen. Volg de onderstaande instructies om uw OneBlade op te laden.
Schakel uw OneBlade uit.
Sluit de oplaadkabel aan op het contactpunt aan de onderkant van uw OneBlade en sluit de oplader aan op een stopcontact van 120 V. Zorg ervoor dat u de originele PHILIPS-adapter gebruikt voor het opladen van uw OneBlade.
Controleer of het mesje is verstopt met haar of tekenen van slijtage vertoont. Als het mesje verstopt is, probeer het dan af te spoelen met of te laten weken in wat lauw water tot al het haar en vuil is verwijderd. Let erop dat u uw mes niet tegen een hard oppervlak tikt, zoals de gootsteen. Hierdoor kan het mes beschadigd raken. Vervang het mesje direct als het er beschadigd uitziet. Bezoek onze onlineshop om nieuwe mesjes te kopen voor uw Philips OneBlade.
Bepaalde OneBlade-modellen hebben een 'reisvergrendeling'. Als deze is geactiveerd, wordt het apparaat niet ingeschakeld. Houd de aan/uitknop 3 seconden ingedrukt om de reisvergrendeling te deactiveren. Als uw OneBlade-model een digitaal display heeft, verschijnt er een hangslotsymbool op het display wanneer de reisvergrendeling is geactiveerd.
Als geen van deze tips helpt, is uw scheerapparaat mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie voor uw scheerapparaat aan te vragen.
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen:QP1924/20 , QP1924/24 , QP1424/65 . Klik hier om meer artikelnummers te zien ›