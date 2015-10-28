Geluidskwaliteit is heel goed. De bass is ook prima te noemen. Niet te zacht, niet te overdreven. Design vind ik zeer mooi. De platte kabel is ook mooi en prettig. Lange batterijduur. Bluetooth verbinding is goed. Merk zo goed als geen haperingen met mijn telefoon in mijn zak, ook tijdens het fietsen niet. Eigenlijk kan ik geen minpunten bedenken, behalve misschien de prijs. Ik vind het echter het geld zeker waard. Je krijgt er namelijk kwaliteit voor terug en waarschijnlijk zal je er ook heel lang plezier van hebben.