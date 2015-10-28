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Niet meer leverbaar
13,5 mm drivers/gesloten achterkant
Oortelefoon
Met de ingebouwde microfoon kunt u eenvoudig schakelen tussen muziek luisteren en telefoontjes opnemen. U blijft dus verbonden met wat u belangrijk vindt.
De lichtgewicht messing ring vermindert trillingen om te zorgen voor een helder, nauwkeurig geluid.
De ovale vorm van de buis is ontworpen op basis van uitgebreid onderzoek naar het menselijk oor. De ergonomische vorm zorgt voor een optimale pasvorm en optimaal draagcomfort voor totaal muziekgenot.
4.4
van 5
11
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Yoshimitsu
28/10/2015
Nederland
Zeer goede Bluetooth oordopjes!
Geluidskwaliteit is heel goed. De bass is ook prima te noemen. Niet te zacht, niet te overdreven. Design vind ik zeer mooi. De platte kabel is ook mooi en prettig. Lange batterijduur. Bluetooth verbinding is goed. Merk zo goed als geen haperingen met mijn telefoon in mijn zak, ook tijdens het fietsen niet. Eigenlijk kan ik geen minpunten bedenken, behalve misschien de prijs. Ik vind het echter het geld zeker waard. Je krijgt er namelijk kwaliteit voor terug en waarschijnlijk zal je er ook heel lang plezier van hebben.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
nons3ns
04/02/2018
Deutschland
Waschbar bei 60° :-)
Mitgewaschen, laufen immer noch. Guter Klang, gute Lautstärke, Verbindung dauert etwas länger, als bei meinen letzten Kopfhörern und der Akku nervt etwas beim Sport. :-\
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Klettermax2
27/02/2017
Deutschland
warmes, sauberes Klangbild mit weichen tiefen Bässen
Der TX2 hat einen sehr warmen Klang. Die Höhen und Mitten sind schön ausgeglichen. Dazu kommt ein butterweicher Bass von ganz unten und umrahmt das gesamte Klangbild sehr harmonisch und sinnhaft ohne aufdringlich zu wirken oder zu übertönen. Prozentual schätze ich die Verteilung der Höhen, Mitten und Tiefen/Bass wie folgt ein: 30 % H, 30 % M, 40 % T. Durch das insgesamt sehr harmonische und warme Klangbild sind neben elektronischer Musik auch Pop-Musik mit Gesang sowie Gitarrenklänge ein echter Hörgenuss. Im Vergleich zum SHE9000 kommt der Bass hier mehr zur Geltung. Die ovale Schallröhre bewirkt ein leichtes Wackeln im Ohr, jedoch ohne Klangeinbußen bei passenden Silikonaufsätzen. Die Kopfhörer fallen auch nicht heraus.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor TX2BK InEar-Kopfhörer mit Mikrofon