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  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos
  • De vrijheid van draadloos

Niet meer leverbaar

3000 seriesDraadloze hoofdtelefoon met microfoon

TAUN102BK/00

2.8
| (4) Reviews & awards
De vrijheid van draadloos
De compacte, vrolijke Bluetooth-oortelefoon levert krachtig geluid met maximaal 7 uur draadloos muziekplezier. Draagbare oplossing voor gebruiksgemak.
Bekijk alle voordelen

Krachtig geluid.

De vrijheid van draadloos

  • Drivers van 6 mm/gesloten achterzijde

  • Oortelefoon

  • 7 uur afspeeldtijd

Comfort en passieve geluidsisolatie

Fast Charge-technologie

Fast Charge-technologie zorgt voor een snelle energiestoot wanneer de accu bijna leeg is. Met slechts vijftien minuten oplaadtijd krijgt u 90 minuten afspeeltijd.

Magnetische, geribbelde oordopjes kunnen netjes en eenvoudig worden opgeborgen

Uw oortelefoon wordt geleverd met magnetische, geribbelde oordopjes, die op een slimme manier netjes en eenvoudig kunnen worden opgeborgen. In de achterkant van elk oordopje is een magneet geïntegreerd, zodat ze aan elkaar blijven zitten – geen knopen en geen gedoe. U klikt ze gewoon met de achterkant tegen elkaar aan, bundelt ze met uw platte, knoopresistente snoer en stopt ze in uw tas, wetend dat u ze altijd eenvoudig weer kunt pakken.

Technische specificaties

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Recensies

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2.8

van 5

4

Reviews & awards

3
2

07/04/2020

España

España

Calidad de sonido y duración bateria.

Me gusta el diseño del auricular, la duración de la batería y la calidad del sonido.

Voordelen

Peso, muy comodos y faciles de cargar. Buen precio para se de "marca".

Nadelen

El cable, claro, pero para esto ya hay otros modelos TWS en el mercado.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

18/09/2020

Nederland

Nederland

mooi geluid voor redelijke prijs

Draadloos goed geluid. Speelt 7 uur. Goede basweergave. Met equalizer software - vaak standaard maar lastig vindbaar - op smartphone of PC kan dit geluidsbeeld worden aangepast. Makkelijk te verbinden m.b.v. bluetooth. Grappig dat een stem in je oor aangeeft of de oordoppen uit of aan staan. Ook wordt geld of verbinding geslaagd is.

Voordelen

goed geluid; handzaam, snel oplaadbaar, goede instelmogelijkheden, lange speelduur van 7 uur

Nadelen

te kleine knoppen, pasvorm minder confortabel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Draadloze hoofdtelefoon met microfoon

13/11/2023

España

España

AUDIO TIEMBLA A RATOS Y AVISA DE BAT BAJA AL 50%

Los compré por la mañana. Los cargué 2 horas según instrucciones. Lo empareje sin problema , pero al rato el audio se puso a temblar como si perdiera la señal. decidí esperar a ver si era momentáneo , pero no. Por si fuera poco al 50% de bateria una voz te informa cada 2 minutos de batería baja, al 20% lo entiendo , pero al 50%? Muy molesto. Mañana los devuelvo!

Voordelen

ligereza del producto

Nadelen

lo antes mencionado

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

Deze review is gemaakt voor 3000 series TAUN102BK Auriculares inalámbricos con micrófono

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