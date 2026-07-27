Persoonlijke hoormodus. Doe de hoortest in de app!

Met een eenvoudige hoortest in de Philips Headphones-app kunt u een persoonlijke hoormodus creëren die is afgestemd op de manier waarop u verschillende frequenties in elk oor hoort. Vervolgens kunt u de app gebruiken om uw aangepaste profiel te wijzigen of de linker- en rechteroordopjes afzonderlijk en op elk gewenst moment aan te passen.