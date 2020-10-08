Ik heb deze Philips SH402 nu een aantal dagen kunnen testen en ik ben erg te spreken over het product. Het voldoet aan een aantal voorwaarden die voor mij persoonlijk belangrijk waren bij gebruik. Ik gebruik de koptelefoon vooral tijdens sporten, en daarvoor is deze koptelefoon uitermate geschikt. Het gebruikte materiaal voelt prettig aan: de oorschelpen zijn bijvoorbeeld gemaakt van ademend en tevens verkoelend materiaal. Design is strak, en het zit prettig op je hoofd: niet te stevig, zeker niet te los. De geluidskwaliteit is goed, prijs/kwaliteit is hier in verhouding. De bass komt goed door en het onderdrukt zo nodig echo’s. Opladen gaat snel en makkelijk. Met tien minuten laden kun je zo ongeveer 2 uur met het apparaat doen, dus mocht je een keer vergeten zijn om de koptelefoon op te laden, dan is dat geen probleem: even aan de lader en je kunt aan de slag. Ik ben tevreden, al met al vind ik het een goed en degelijk product waarmee ik de komende tijd letterlijk mee vooruit kan.